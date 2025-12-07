L'assessore regionale al Turismo Luca Lombardi oggi alla premiazione della settima edizione della Sanremo Marathon

“E' stato un onore per me essere sul palco della premiazione per complimentarmi con i vincitori e per ringraziare gli organizzatori tra cui il Comune di Sanremo e la Asd Pro San Pietro - ha detto Lombardi -. La Sanremo Marathon, patrocinata dalla Regione, è una manifestazione che è diventata uno degli eventi podistici più importanti del panorama sportivo e che garantisce al territorio un ottimo ritorno dal punto di vista turistico: tra atleti e accompagnatori, infatti, circa seimila persone hanno occupato tutti gli alberghi di Sanremo e dintorni. Presenti tanti iscritti dall'estero: da ben 35 Paesi tra cui Francia, nord Europa, paesi scandinavi e altri mercati su cui stiamo investendo con la presenza della Liguria nelle fiere turistiche di riferimento. Inoltre la giornata di sole ha reso la gara di quest'anno ancor più affascinante e la bandiera della Liguria 'Regione Europea dello Sport 2025', che ho consegnato da parte della collega assessore allo sport Simona Ferro, era più spendente che mai”.