Si accendono le luci di Natale a Ospedaletti: piazza Europa inaugura le festività (Foto e video)

Mancava solo Ospedaletti per l'accensione delle luminarie in città e finalmente anche in piazza Europa le decorazioni natalizie sono state attivate.

I preparativi sono stati accompagnati da una merenda offerta ai presenti dall’associazione locale di volontari “Il Descu Spiaretè”: nonostante qualche piccolo problema tecnico, le luci si sono finalmente accese, con una coreografia di danza che ha dato definitivamente il via al periodo natalizio anche nella Città delle rose. Presenti al momento dell'accensione anche il sindaco Daniele Cimiotti e l'assessore al turismo Simona Cecchetto.

"E' un momento tanto semplice quanto spettacolare - commenta l'assessore - quando mia figlia era piccola Natale era una festa magica, ora si lavora per i bimbi di tutto il paese. Invito tutti a partecipare alle nostre manifestazioni natalizie. Ringrazio il Descu, che ci ha dato anche stavolta una mano, così come al gruppo Happiness che ci ha deliziati con questo balletto. Non ultimi ringrazio i volontari egli uffici comunali, che hanno reso possibile il tutto".