"Sanremoinfiore 2026", Dolceacqua partecipa con un carro su 'Rischiatutto' (Foto e video)

'Rischiatutto' è il tema del carro con il quale Dolceacqua parteciperà a 'Sanremoinfiore 2026'. 'I Züveni di Santa Marta' sono, dunque, al lavoro in vista del Corso Fiorito di Sanremo in programma domenica 29 marzo.

Il carro rappresenterà un telequiz, trasmesso dalla Rai dal 1970 al 1974, che fu condotto da Mike Bongiorno. "Quest'anno rappresenteremo 'Rischiatutto', un programma televisivo condotto da Mike Bongiorno" - dice Christian Terribili, il presidente de 'I Züveni di Santa Marta', una squadra unita e vivace - "Un tema un po' particolare, difficile e molto schematico ma cercheremo di realizzarlo al meglio".

'I Züveni' si stanno impegnando al massimo per completare il loro capolavoro in tempo per la tradizionale sfilata dei carri che quest'anno avrà come tema “Che allegria! …tra emozioni, colori e trasmissioni”, un viaggio attraverso le trasmissioni televisive che hanno fatto la storia dei palinsesti italiani. "L'anno scorso siamo arrivati terzi ed è stata una bella soddisfazione" - aggiunge il consigliere comunale di Dolceacqua e volontaria dei 'Züveni' Luana Mauro - "Ringrazio infinitamente la compagnia per l’impegno e la passione che tutti gli anni mette nella realizzazione del carro che rappresenta Dolceacqua".