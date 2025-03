Ospedaletti, marciapiedi dissestati e strade pericolose: il Comune blocca nuove autorizzazioni e ordina il ripristino

Cresce la tensione tra il Comune di Ospedaletti e le aziende incaricate di lavori sulle infrastrutture stradali. Il sindaco Daniele Cimiotti ha firmato un’ordinanza urgente, imponendo a Open Fiber Spa e FiberCop di intervenire per ripristinare le strade e i marciapiedi danneggiati a seguito degli scavi effettuati per la posa delle infrastrutture.

Dopo numerose segnalazioni da parte dei cittadini e i controlli effettuati dal Servizio di Vigilanza comunale, è emerso che diversi tratti del suolo pubblico si trovano in condizioni di degrado, con potenziali rischi per la sicurezza di pedoni e automobilisti. Per questo motivo, l’amministrazione ha stabilito che le aziende coinvolte dovranno presentare un crono-programma dettagliato degli interventi entro 30 giorni, altrimenti non saranno autorizzati nuovi lavori sul territorio comunale.

L’amministrazione, infatti, non ha intenzione di tollerare ulteriori ritardi nei ripristini e ha stabilito che tutti gli interventi dovranno essere eseguiti garantendo la totale sicurezza della viabilità, con la rimozione del materiale di scavo e la pulizia delle aree coinvolte. Sarà inoltre obbligatorio installare segnaletica adeguata, concordata con la Polizia Locale, prima di iniziare qualsiasi operazione.

La decisione del Comune arriva in un momento cruciale, considerando che le condizioni delle strade sono un problema sempre più sentito dalla popolazione. L'ordinanza arriva anche dopo i disagi causati dal blackout di internet, dovuto al tranciamento dei cavi durante dei lavori effettuati sul territorio di Ospedaletti. Seppur diversi, questi episodi hanno evidenziato problematiche legate alla gestione degli interventi e al loro impatto sulla comunità.

Il Comune, dunque, si aspetta risposte rapide dalle aziende coinvolte, con l’obiettivo di ripristinare al più presto la viabilità cittadina e garantire la sicurezza di tutti. I cittadini, nel frattempo, attendono di vedere se questa decisione porterà finalmente a un miglioramento concreto delle condizioni delle strade di Ospedaletti.