Attualità | 24 dicembre 2025, 15:47

Ventimiglia, a Santo Stefano Babbo Natale e Stitch animeranno il mercato del venerdì e il mercato coperto

Un'iniziativa dedicata alla valorizzazione dei mercati cittadini e al sostegno del commercio locale promossa dall’Amministrazione comunale

Babbo Natale e Stitch animeranno il mercato del venerdì e il mercato coperto a Ventimiglia. Cittadini, turisti e soprattutto i bimbi potranno incontrarli venerdì 26 dicembre a partire dalle 10.

Un'iniziativa dedicata alla valorizzazione dei mercati cittadini e al sostegno del commercio locale promossa dall’Amministrazione comunale con l’obiettivo di creare un clima di accoglienza e partecipazione, rivolto in particolare alle famiglie, in occasione delle festività natalizie.

"L’iniziativa si inserisce nel programma di attività organizzate dall’Amministrazione comunale per incentivare la frequentazione dei mercati e sostenere le attività commerciali del territorio durante i giorni di festa, riprendendo un’esperienza già apprezzata dai cittadini nelle precedenti occasioni" - fa sapere il vicesindaco Marco Agosta - "L’Amministrazione comunale ringrazia Family Friends per la collaborazione nell’organizzazione dell’evento".

Elisa Colli

