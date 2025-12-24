Ventimiglia, a Santo Stefano Babbo Natale e Stitch animeranno il mercato del venerdì e il mercato coperto

Babbo Natale e Stitch animeranno il mercato del venerdì e il mercato coperto a Ventimiglia. Cittadini, turisti e soprattutto i bimbi potranno incontrarli venerdì 26 dicembre a partire dalle 10.

Un'iniziativa dedicata alla valorizzazione dei mercati cittadini e al sostegno del commercio locale promossa dall’Amministrazione comunale con l’obiettivo di creare un clima di accoglienza e partecipazione, rivolto in particolare alle famiglie, in occasione delle festività natalizie.