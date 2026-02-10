Ventimiglia celebra il Giorno del Ricordo: Confesercenti presente alla commemorazione

Una delegazione di Confesercenti, insieme alle istituzioni e alle altre rappresentanze, ha partecipato questa mattina a Ventimiglia alla commemorazione del Giorno del Ricordo, istituito per conservare la memoria della tragedia delle foibe. “La memoria è - dichiara Federico Mulas direttivo cittadino Confesecenti - un dovere civile: solo ricordando possiamo costruire un futuro fondato sulla libertà, il rispetto e la dignità . Questa Giornata rappresenta un momento di riflessione su una delle pagine più dolorose della storia del Novecento europeo.”