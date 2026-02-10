Ventimiglia celebra il Giorno del Ricordo: Confesercenti presente alla commemorazione

Una delegazione di Confesercenti, insieme alle istituzioni e alle altre rappresentanze, ha partecipato questa mattina a Ventimiglia alla commemorazione del Giorno del Ricordo, istituito per conservare la memoria della tragedia delle foibe. “La memoria è - dichiara Federico Mulas direttivo cittadino Confesecenti - un dovere civile: solo ricordando possiamo costruire un futuro fondato sulla libertà, il rispetto e la dignità . Questa Giornata rappresenta un momento di riflessione su una delle pagine più dolorose della storia del Novecento europeo.”
In Breve
venerdì 13 febbraio
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Sanremo Ospedaletti
Eventi
Attualità | 10 febbraio 2026, 13:59
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?