Attualità | 10 febbraio 2026, 13:59

Ventimiglia celebra il Giorno del Ricordo: Confesercenti presente alla commemorazione

Una delegazione dell’associazione ha partecipato alla cerimonia istituzionale. Mulas: “Ricordare è un dovere civile per costruire un futuro fondato su libertà, rispetto e dignità”.

Federico Mulas

Una delegazione di Confesercenti, insieme alle istituzioni e alle altre rappresentanze, ha partecipato questa mattina a Ventimiglia alla commemorazione del Giorno del Ricordo, istituito per conservare la memoria della tragedia delle foibe. “La memoria è - dichiara Federico Mulas direttivo cittadino Confesecenti - un dovere civile: solo ricordando possiamo costruire un futuro fondato sulla libertà, il rispetto e la dignità . Questa Giornata rappresenta un momento di riflessione su una delle pagine più dolorose della storia del Novecento europeo.”

