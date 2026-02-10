Sanremo: consegnate alla scuola Rubino le bag contro lo spreco alimentare

Prosegue il progetto avviato dal Comune di Sanremo e dalla ditta Camst contro lo spreco alimentare. Questa mattina sono stati consegnati alla scuola Rubino gli appositi kit con una bag in cui riporre il cibo. Tutti i bambini hanno ricevuto un contenitore dove conservare gli eventuali avanzi del pranzo, per poterli consumare a merenda evitandone quindi un possibile spreco.

Presenti all’incontro con gli alunni il vicesindaco Fulvio Fellegara, il dirigente del servizio scuole Fausto Galimberti, il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Sanremo Levante Anna Maria Fogliarini e la biologa/nutrizionista del Comune Beatrice D'Ambrosio.

“Si tratta di un percorso che abbiamo avviato nelle scuole per l’educazione alimentare e ambientale. Già lo scorso anno scolastico avevamo dotato alcuni istituti scolastici cittadini anche di erogatori di acqua per ridurre il consumo di plastica. Dopo la consegna odierna, procederemo con le altre primarie cittadine, per diffondere la cultura del rispetto ambientale nei più giovani che a loro volta potranno portare questo messaggio anche all’interno delle proprie famiglie”, dichiara il vicesindaco Fulvio Fellegara.

A tutti i bambini è stata consegnata una lettera (vedi allegato) contenente una filastrocca dedicata a questa iniziativa: “Usando la No Spreco Bag, imparerete quanto sia importante non sprecare ciò che abbiamo e come possiamo prenderci cura del mondo che ci circonda. Siamo certi che, con il vostro impegno, ogni giorno farete una grande differenza e potrete diventare degli eroi dell’ambiente!”.