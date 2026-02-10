 / Attualità

Camporosso celebra il Giorno del Ricordo, la rotonda del Ponte dell’Amicizia si illumina con il Tricolore

"Un invito a fermarsi, riflettere e ricordare con umanità, consapevolezza e senso di responsabilità affinché la memoria diventi guida per un futuro più attento e solidale", dice il sindaco Gibelli

La rotonda del Ponte dell'Amicizia a Camporosso si illumina con i colori del Tricolore in occasione del Giorno del Ricordo. Un gesto per onorare la memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale del secondo dopoguerra.

"In occasione del Giorno del Ricordo, l’Amministrazione di Camporosso ha acceso di tricolore la rotonda del Ponte dell’Amicizia, un gesto simbolico che vuole onorare la memoria delle vittime delle Foibe e riconoscere il dolore delle loro famiglie" - fa sapere il sindaco Davide Gibelli.

"Un invito a fermarsi, riflettere e ricordare con umanità, consapevolezza e senso di responsabilità, affinché la memoria diventi guida per un futuro più attento e solidale" - sottolinea il primo cittadino.

