Sanremo, conviviale Soroptimist all’Hotel Belsoggiorno: focus su osteoporosi e fragilità ossea con Porokina

Si è svolta mercoledì scorso, all’Hotel Belsoggiorno, la conviviale del Club Soroptimist Sanremo, presieduto dalla professoressa Stefania Manelli. Protagonista dell’incontro è stata la dottoressa Svetlana Porokina, specialista in Medicina Fisica e Riabilitativa presso l’Ospedale di Imperia, che ha affrontato il tema dell’“osteoporosi e fragilità ossea”.

Nel corso della serata, la relatrice ha illustrato le principali cause della patologia, i fattori di rischio e le più efficaci strategie di prevenzione e trattamento terapeutico, offrendo un quadro chiaro e aggiornato di una condizione sempre più diffusa, soprattutto nella popolazione anziana. La dottoressa Porokina, originaria della Russia, ha conseguito la laurea in Medicina e la specializzazione in Pediatria nel suo Paese d’origine, perfezionando poi la propria formazione in Fisiatria presso l’Università di Genova. Da anni si dedica con competenza alla cura dell’apparato muscolo-scheletrico, con particolare attenzione alle condizioni di fragilità ossea.

L’intervento ha saputo catturare l’attenzione delle socie e degli ospiti, suscitando vivo interesse e numerosi spunti di riflessione. La partecipazione attiva del pubblico ha portato a richieste di approfondimento e chiarimenti, segno della rilevanza del tema trattato. A rendere ancora più ricco il dibattito è stato il contributo del dottor Lorenzo Parigi, giovane fisioterapista, che ha offerto un qualificato apporto tecnico e professionale, ampliando ulteriormente la discussione.