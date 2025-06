Sanremo: degrado, tapis roulant e ascensori non funzionanti. Alla stazione ferroviaria tornano le proteste (Foto)

Il degrado e o diversi problemi della stazione ferroviaria di Sanremo sono noti da tempo e, purtroppo, le segnalazioni dei viaggiatori o di chi lascia l’auto nel parcheggio sottostante lo scalo di corso Cavallotti.

Quattro tapis roulant, da sempre fonte di dolori per chi utilizza la stazione ferroviaria sono nuovamente guasti ma ora si parla anche dei problemi dell'ascensore che porta al posteggio delle auto. Secondo molti automobilisti non ha mai funzionato e alcune persone anziane sono costrette a farsi due rampe di scala con la valigia.

E non sono passati inosservati, nella tromba delle scale, i molti rifiuti maleodoranti e le zanzare che assalgono i passanti. Secondo chi utilizza stazione e parcheggio sarebbe opportuno pensare, almeno, ad una disinfestazione e pulizia e rendere più consoni i luoghi pubblici.

E c’è anche chi, nonostante abbia pagato in anticipo (come richiesto) un abbonamento annuale come residente, da mesi non entra più nel parking perché, a parte miasmi, allagamenti e mancanza di sorveglianza, non si sente sicuro.