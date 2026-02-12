Festival di Sanremo, ENAC vieta il sorvolo: stop a droni e voli dal 22 febbraio al 1° marzo nella città dei fiori

Nell’ambito delle misure a tutela della sicurezza del Festival della Canzone Italiana, su richiesta del Prefetto di Imperia, l’ENAC ha istituito un divieto di sorvolo nello spazio aereo sopra Sanremo.

L’interdizione, decisa in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, sarà in vigore dal 22 febbraio al 1° marzo 2026, in specifiche fasce orarie giornaliere. Il provvedimento riguarda sia il volo a vista che quello strumentale e comprende anche droni, parapendii, ultraleggeri, palloni, paracadute e voli a fini pubblicitari. Restano esclusi dal divieto esclusivamente gli aeromobili militari, di Stato, di soccorso e di emergenza.

Eventuali deroghe per riprese accreditate dalla RAI o per servizi comunque connessi all’evento musicale potranno essere valutate dalla Prefettura di Imperia, alla quale le richieste dovranno pervenire con congruo anticipo.