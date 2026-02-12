Sanremo: furti a Verezzo, cresce l’allarme tra i residenti e richiesta di più sicurezza e maggior presidio nelle zone collinari

Dopo una serie di episodi nelle abitazioni, la Lega Sanremo chiede un rafforzamento dei controlli e dei pattugliamenti. Negli ultimi mesi la frazione collinare di Verezzo è stata interessata da una preoccupante serie di furti in abitazione, episodi che hanno generato un crescente clima di allarme tra i residenti. Oltre ai danni materiali, i furti stanno incidendo profondamente sul senso di sicurezza e sulla serenità di una comunità da sempre caratterizzata da tranquillità e forte coesione sociale.

Gli abitanti chiedono attenzione e interventi concreti. Le norme a tutela della sicurezza esistono, così come gli strumenti operativi a disposizione delle forze dell’ordine, ma secondo la Lega Sanremo la situazione attuale rende necessario un rafforzamento del presidio del territorio, in particolare nelle aree collinari della città, spesso più isolate e quindi maggiormente esposte a fenomeni di microcriminalità. “Zone come Verezzo, per conformazione geografica e bassa densità abitativa, richiedono un controllo costante e una presenza visibile delle forze dell’ordine”, sottolinea Daniele Ventimiglia, Lega Sanremo. Una presenza che avrebbe una doppia funzione: prevenire nuovi episodi e rassicurare la popolazione.

Tra le richieste avanzate, un incremento dei pattugliamenti, soprattutto nelle ore serali e notturne, considerato un segnale concreto di attenzione verso i residenti. “Verezzo non può e non deve sentirsi isolata”, conclude Ventimiglia, ribadendo come la tutela delle frazioni collinari di Sanremo debba diventare una priorità per ristabilire un clima di fiducia e tranquillità per tutte le famiglie che vi abitano.