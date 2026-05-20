Sanremo, ripristino asfalto in corso Mazzini ai Tre Ponti: senso unico alternato e traffico rallentato per i lavori (Foto)

Intervento di asfaltatura, con un nuovo cantiere aperto oggi in corso Mazzini, nella zona dei Tre Ponti, dove sono in corso lavori di rifacimento del manto stradale. Per consentire l’esecuzione degli interventi è stato attivato un senso unico alternato di circa 500 metri, regolato da impianto semaforico. Una situazione che inevitabilmente sta causando rallentamenti alla circolazione, soprattutto nelle ore di maggiore traffico, anche perché il nuovo semaforo si aggiunge a quello ormai presente da tempo poco più avanti, nell’area di La Vesca, dove sono ancora in corso altri lavori.

L’intervento rientra nei lavori di sistemazione dei cavi per la fibra ottica e, proprio in queste ore dopo gli scavi, viene scarificato il vecchio asfalto e realizzato quello nuovo.