ELEZIONI AMMINISTRATIVE BORDIGHERA
 / Cronaca

Cronaca | 20 maggio 2026, 14:23

Sanremo, ripristino asfalto in corso Mazzini ai Tre Ponti: senso unico alternato e traffico rallentato per i lavori (Foto)

Attivo un senso unico alternato di circa 500 metri che si somma al semaforo già presente in zona La Vesca

Intervento di asfaltatura, con un nuovo cantiere aperto oggi in corso Mazzini, nella zona dei Tre Ponti, dove sono in corso lavori di rifacimento del manto stradale. Per consentire l’esecuzione degli interventi è stato attivato un senso unico alternato di circa 500 metri, regolato da impianto semaforico. Una situazione che inevitabilmente sta causando rallentamenti alla circolazione, soprattutto nelle ore di maggiore traffico, anche perché il nuovo semaforo si aggiunge a quello ormai presente da tempo poco più avanti, nell’area di La Vesca, dove sono ancora in corso altri lavori.

L’intervento rientra nei lavori di sistemazione dei cavi per la fibra ottica e, proprio in queste ore dopo gli scavi, viene scarificato il vecchio asfalto e realizzato quello nuovo.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium