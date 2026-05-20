Fulmine sul campanile di Corte a Molini di Triora: proseguono le operazioni dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza

Sono proseguite per tutta la giornata di ieri le delicate operazioni di recupero beni e di messa in sicurezza nella frazione di Corte, nel comune di Molini di Triora, dopo che nella serata di venerdì scorso un fulmine ha colpito il campanile della chiesa del paese. Sul posto hanno operato otto unità delle squadre SAF (Speleo Alpino Fluviale) del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Imperia, impegnate in un complesso intervento volto sia al recupero dei beni danneggiati, sia alla messa in sicurezza dell’intera area interessata.

Particolarmente delicata si sta rivelando l’attività nella parte alta del campanile, dove i soccorritori stanno lavorando per garantire la stabilità della struttura e procedere al recupero delle campane. Un’operazione iniziata nella giornata di ieri ma che, secondo quanto emerso, richiederà ancora tempo vista la complessità dello scenario e la necessità di operare in totale sicurezza.

“Le operazioni di messa in sicurezza della parte sommitale del campanile e il recupero delle campane richiederanno ulteriori interventi nei prossimi giorni”, fanno sapere dal comando dei Vigili del Fuoco. L’episodio ha destato forte preoccupazione nella piccola comunità della frazione di Corte, colpita dal violento evento atmosferico che ha provocato danni significativi alla storica struttura religiosa.