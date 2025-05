Forti temporali e precipitazioni in Costa Azzurra: la perturbazione è in arrivo sulla nostra provincia

Il fronte perturbato che è stato annunciato ieri da Arpal anche per la nostra provincia, è transitato nella prima mattinata nella zona di Tolone e verso le 11 su Nizza e Montecarlo.

Il passaggio sulle nostre zone è previsto intorno a mezzogiorno, anche se gli ultimi modelli e le immagini satellitari vedono il fronte carico di temporali spostarsi verso Nord, lambendo la nostra provincia. La perturbazione arriverà anche sull’estremo Ponente ma i temporali forti non dovrebbero colpire duramente la nostra zona.

In Costa Azzurra, nella zona di Lavando, sono caduti 230 mm di pioggia in un'ora, allagando diverse aree che sono in questo momento in allerta arancione per temporali e inondazioni questo martedì. Sulle Alpi Marittime, Nizza e Antibes, invece, l’allerta è gialla per temporali, pioggia e inondazioni. Sono stati chiusi i parchi e i giardini pubblici a scopo precauzionale.

Nelle prossime ore la perturbazione è attesa sulla nostra provincia.