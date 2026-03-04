Baragallo, intervento rapido scongiura il peggio: il plauso del senatore Gianni Berrino a Forze dell’Ordine e sanitari

Un intervento tempestivo e altamente professionale ha evitato che una situazione di forte tensione potesse degenerare in tragedia nel quartiere Baragallo. A sottolinearlo è il senatore Gianni Berrino, che ha espresso il proprio apprezzamento per l’azione coordinata delle Forze dell’Ordine e degli operatori sanitari intervenuti nel pomeriggio in via Dante Alighieri. «Desidero esprimere il mio sincero apprezzamento e ringraziamento alle Forze dell’Ordine e agli operatori sanitari intervenuti con straordinaria tempestività», ha dichiarato il senatore, evidenziando come la prontezza operativa sia stata determinante per la gestione dell’emergenza.

Secondo Berrino, «la professionalità e la rapidità dimostrate hanno consentito di mettere in sicurezza i residenti dello stabile, evitando che una situazione di forte tensione potesse trasformarsi in una tragedia». Un’azione che ha richiesto equilibrio, sangue freddo e grande capacità di coordinamento. Nel suo intervento, il parlamentare ha voluto rimarcare anche il valore umano e istituzionale dell’operato svolto: «Ancora una volta, polizia locale, carabinieri e personale sanitario hanno dimostrato senso del dovere, equilibrio e grande capacità operativa».

Il messaggio si conclude con un ringraziamento chiaro e diretto: un plauso a chi ogni giorno tutela l’incolumità dei cittadini e garantisce la sicurezza della comunità, anche nelle situazioni più complesse e delicate.