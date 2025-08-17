Taggia, ok alla seconda variante per i lavori sul Rio Lampedusa: più interventi senza aumentare la spesa

La Giunta comunale di Taggia ha approvato la seconda perizia di variante e suppletiva per i lavori di ripristino della funzionalità e della sezione di deflusso del Rio Lampedusa, un’opera da 300mila euro finanziata con fondi regionali nell’ambito del terzo piano stralcio degli interventi urgenti previsti dopo gli eventi meteorologici eccezionali che colpirono la Liguria tra ottobre e dicembre 2019. La nuova variante, elaborata dal direttore dei lavori, comporta l’esecuzione di ulteriori lavorazioni per un importo di 13.019,83 euro (oltre Iva), senza modificare il quadro economico complessivo già stanziato.

Il progetto esecutivo era stato approvato nel dicembre 2023 per un importo lavori di 164.889,25 euro, di cui 160.327,90 a base d’asta e 4.561,35 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. L’appalto, affidato dopo gara, ha preso avvio con la consegna del 31 gennaio 2024. Nel corso dell’esecuzione, ad aprile 2025 era già stata approvata una prima variante suppletiva da 21.977,96 euro, necessaria per introdurre nuovi e maggiori interventi rispetto alle previsioni iniziali.

Questa seconda perizia porta l’importo dei lavori a 206.226,64 euro (contro i 189.151,45 della variante precedente), giustificata dalla necessità di apportare modifiche tecniche emerse in cantiere. L’operazione è stata ritenuta ammissibile dal Responsabile Unico del Procedimento, nel rispetto dei limiti di legge e senza dover attivare una nuova procedura di gara, come consentito dall’articolo 120 del Codice dei contratti.

Il nuovo quadro economico prevede, tra le somme a disposizione, un incremento dell’IVA sui lavori a 35.598,02 euro, una riduzione per il collaudo strutturale e per alcune voci non più necessarie (come spostamento sottoservizi e occupazioni), e un adeguamento delle spese generali sui lavori a 7.258,86 euro. Le risorse restano imputate al capitolo del bilancio triennale 2025-2027 dedicato al recupero del territorio dopo gli eventi calamitosi del 2019, finanziato con contributo regionale.

La delibera, approvata all’unanimità e dichiarata immediatamente eseguibile per consentire la prosecuzione rapida delle opere, conferma l’incarico al Responsabile Unico del Procedimento per tutti gli adempimenti successivi e sarà trasmessa ai capigruppo consiliari ai sensi di legge.