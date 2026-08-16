Cambia il tempo in Liguria: aria fresca in arrivo, domani rischio temporali forti anche nel ponente

L'anticiclone che nelle ultime settimane ha dominato la nostra penisola sta per cedere il passo a infiltrazioni di aria fresca di origine settentrionale, che porteranno un generale aumento dell'instabilità anche sul ponente ligure.

Nella mattinata di domani è atteso un flusso prefrontale da sud-ovest che interesserà soprattutto l'alta Toscana, ma che potrà avere ripercussioni anche sul centro-levante della regione, nelle zone di allertamento B e C, dove non si escludono isolati fenomeni temporaleschi forti, grandinate e colpi di vento. Nonostante l'incertezza che ancora caratterizza la previsione, dalle ore centrali della giornata i fenomeni potrebbero estendersi all'intera regione, ponente compreso: per questo motivo, per la giornata di domani è stato emesso un avviso di "bassa probabilità di temporali forti" su tutte le zone di allertamento, senza quindi escludere il territorio imperiese e savonese.

Si raccomanda di seguire gli aggiornamenti di domani per avere maggiori informazioni sull'evoluzione del passaggio perturbato, che porterà con sé anche un calo delle temperature massime e un aumento dell'umidità, con una generale attenuazione del disagio da caldo — che tuttavia, secondo le previsioni, permarrà ancora sulle zone costiere, ponente incluso.

Per la giornata odierna, invece, l'attenuazione della morsa del caldo resta solo parziale: nel pomeriggio sono previsti rovesci e temporali deboli o moderati sui rilievi, con possibili sconfinamenti verso le zone costiere. Da martedì 18 agosto le temperature massime torneranno poi a salire su tutta la regione, con venti da Nord in rinforzo fino a 40-50 km/h sui crinali delle zone A e B — che interessano proprio il ponente ligure — tra la notte e il mattino.