E' morto Pippo Baudo

Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Pippo Baudo: il conduttore si è spento all'età di 89 anni a Roma.

Una carriera ultra decennale per Baudo, che ha accompagnato generazioni di italiani incollati alla televisione: ospite fisso con i suoi programmi in prima serata, tra Rai, Mediaset con programmi di ogni tipo. Il suo nome è legato anche al Festival di Sanremo, del quale ha condotto ben tredici edizioni.

La notizia della sua scomparsa è stata diffusa da ANSA e confermata dall’avvocato Giorgio Assumma, amico e legale da lungo tempo. Con una carriera televisiva che ha attraversato oltre sei decenni — dagli esordi televisivi negli anni '60, passando per successi leggendari come Settevoci, Canzonissima, Fantastico, fino al Festival di Sanremo (del quale è tuttora il conduttore più longevo) — Pippo Baudo ha lasciato un segno indelebile nella storia del piccolo schermo italiano.

Tra le numerosissime eccellenze scoperte da Baudo nel mondo della musica e dello spettacolo ricordiamo: Lorella Cuccarini, Heather Parisi, Giorgia, Laura Pausini, Fabrizio Moro, Barbara d’Urso, Andrea Bocelli e tanti altri ancora.