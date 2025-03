Bordighera, parcheggi pubblici in via Arene: via degli Amici diventerà a doppio senso (Foto)

Bordighera investirà 35mila euro per realizzare un parcheggio in un'area di via Arene. Approvata, questa mattina in Commissione per l’Urbanistica, i Lavori Pubblici e l’Ambiente, la scrittura privata di transazione relativa a immobili ubicati in via privata Arene e l'acquisizione dell'area al patrimonio comunale.

"La transazione privata riguarda via privata Arene vicino a dove c'erano le statue, dove, in effetti, vi è un problema di parcheggi. Ora è un'area inutilizzabile visto che chiusa con delle paratie" - illustra il vicesindaco Marco Laganà - "Era stata realizzata ma il comune non l'ha mai acquisita né l'ha autorizzata come parcheggio. Abbiamo poi verbalizzato i parcheggi, c'è stato un procedimento al Tar e oggi siamo arrivati a una transazione con la quale il privato cede al Comune circa 300 metri per realizzare dei parcheggi pubblici che saranno a rotazione. Via degli Amici, che ora è a senso unico, è previsto che torni ad essere a doppio senso di marcia".

"E' un'area unica, il comune si riprende quello che era suo" - commenta il consigliere comunale di maggioranza Mauro Bozzarelli - "E' una proprietà, di fatto, comunale".