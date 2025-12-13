Festival di Sanremo, il Comune incassa oltre 24 milioni di euro dalla Rai per le edizioni 2026-2028

Il Comune di Sanremo ha formalizzato l’accertamento delle entrate derivanti dalla convenzione con la Rai per l’organizzazione e la trasmissione in chiaro del Festival della Canzone Italiana per le edizioni 2026, 2027 e 2028. In base alla convenzione sottoscritta il 16 ottobre scorso tra il Comune e Rai, l’emittente pubblica corrisponderà a Palazzo Bellevue un corrispettivo fisso complessivo di 24.220.789 euro (IVA compresa) per il triennio.

Nel dettaglio, gli importi accertati sono: per il 2026 fissato in 7.930.000 euro, per il 2027 in 8.072.740 euro e per il 2028 in 8.218.049 euro (che sarà formalizzato con il bilancio di competenza). A queste cifre si aggiungerà una parte variabile, pari all’1% di tutti gli introiti Rai legati al Festival (pubblicità e sfruttamento commerciale), che sarà quantificata con successivo atto. L’accordo riguarda le edizioni 2026-2028, ma prevede anche la possibilità di una proroga fino al 2030, per un massimo di altre due edizioni. Le somme entreranno nel bilancio comunale come entrate extratributarie e rappresentano una delle voci più importanti per le casse di Sanremo, legate alla valorizzazione del marchio del Festival.

La determinazione è stata firmata dalla dirigente del settore Turismo, Cultura e Commercio, Rita Cuffini, con il visto contabile della dirigente dei Servizi finanziari Cinzia Barillà.