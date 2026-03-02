Referendum sulla separazione delle carriere, a Sanremo un convegno per aiutare gli indecisi a scegliere consapevolmente

In vista del referendum confermativo del 22 e 23 marzo sulla separazione delle carriere dei magistrati, l’Associazione culturale MentInRete organizza un convegno aperto alla cittadinanza per chiarire un tema complesso che vede ancora molti elettori indecisi. L’appuntamento è fissato per venerdì alle 17 presso Palazzo Roverizio, a Sanremo. L’obiettivo è offrire strumenti di comprensione sul quesito referendario e sulle ricadute normative, legislative e costituzionali della riforma.

A moderare l’incontro sarà Mabel Riolfo, avvocata e presidente di MentInRete, che introdurrà il tema illustrando il contenuto del quesito e le modifiche che deriverebbero dall’eventuale approvazione. Un momento di approfondimento pensato per consentire ai cittadini di formarsi un’opinione libera e informata. Seguiranno gli interventi dei relatori, chiamati a esporre ragioni e criticità della riforma da differenti punti di vista:

- Gianni Berrino, avvocato, Senatore della Repubblica e membro della Commissione Giustizia del Senato

- Alberto Lari, Procuratore Capo del Tribunale di Imperia e membro del Comitato per il No

- Marco Bosio, Presidente della Camera Penale presso il Tribunale di Imperia

- Mario Tuttobene, già Presidente di sezione civile del Tribunale di Genova e componente del Comitato per il No

- Antonio Rinaudo, già Pubblico Ministero della DDA di Torino e Vicepresidente del Comitato “Cittadini per il Sì”

- Eduardo Bracco, giudice civile presso il Tribunale di Imperia ed ex Presidente dello stesso Tribunale

Un confronto plurale che punta a sviscerare le motivazioni a favore e contro la modifica legislativa, offrendo al pubblico una chiave di lettura chiara su un passaggio cruciale per l’assetto della giustizia italiana. Un’occasione di partecipazione e informazione, nel segno del dibattito democratico.