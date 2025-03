Ciclo delle acque, rifiuti, frazioni, verde pubblico e cimiteri: il punto dell'assessore di Ventimiglia Domenico Calimera (Foto e video)

Politiche Ambientali, Ciclo dei Rifiuti e Ciclo delle Acque sono le nuove deleghe dell'assessore di Ventimiglia Domenico Calimera che si sono incorporate, con il rimpasto di deleghe in Giunta avvenuto ormai due mesi fa, a quelle che ha avuto fin dall'inizio del mandato: Frazioni, Verde Pubblico e Cimiteri.

L'assessore Calimera si è messo subito al lavoro per migliorare pulizia e il 'problema rifiuti' in città. "Abbiamo intenzione di rimodulare i servizi soprattutto per le utenze non domestiche, che riguarda cioè la raccolta dei rifiuti dei negozi, dei ristoranti e dei bar" - fa sapere Calimera - "Hanno, infatti, delle grosse problematiche a tenere i rifiuti nei bidoni con l'avvicinarsi dell'estate come previsto da capitolato e così ho pensato a un progetto, che ho in mente di proporre in via sperimentale per il centro cittadino, riservato alle utenze non domestiche. L'ho illustrato alle associazioni di categoria e ne sono rimaste entusiaste. Se il servizio funzionerà bene, l'intenzione dell'Amministrazione è quello di estenderlo poi a tutti gli esercizi commerciali della città".

Si è interessato anche delle segnalazioni ricevute dai cittadini per quanto riguarda il problema dell'acqua e delle fogne, mancante in alcune zone e località di Ventimiglia, soprattutto frazionali. "Ho incontrato i dirigenti di Rivieracqua ai quali ho già formulato diverse richieste per la città di Ventimiglia, soprattutto riguardo all'allaccio delle fogne e dell'acqua. Le zone frazionali, in particolar modo, non sono servite o sono servite male" - dice Calimera - "L'incontro è stato molto cordiale, hanno ascoltato le richieste, ora ci auguriamo che le problematiche riscontrate si possano risolvere al più presto".

Molto è stato fatto e portato avanti dall'assessore per le frazioni soprattutto quando aveva anche la delega ai Lavori Pubblici: "Mi sono occupato di parecchie problematiche della città. Tutte le opere pubbliche che erano state previste da questa amministrazione le ho portate avanti e sono in via di ultimazione o in corso d'opera, come gli asfalti nelle frazioni realizzati alle Gianchette, a Case Brughe' e in via Ciappin".

Diversi gli interventi fatti e in programma sul verde pubblico: "Siamo intervenuti in maniera massiccia, soprattutto sulle potature. Per la prima volta il comune di Ventimiglia ha potato il patrimonio arboreo all'80 per cento. Abbiamo anche fatto parecchie ripiantumazioni. Ultimamente ai giardini delle Foibe abbiamo piantumato venti piante, anche al Nervia, in zona Pelagos, abbiamo messo venti piante. Abbiamo rialberato corso Limone Piemonte e abbiamo fatto sfalci in diverse zone della città. Continueremo in questa direzione".

Migliorate anche le condizioni dei cimiteri: "Nel cimitero di Roverino abbiamo fatto parecchie opere, come interventi alle facciate, abbiamo aggiustato l'ascensore pubblico, abbiamo comprato trentun nuove scale al servizio dei cittadini. Nel corso di quest'anno cercherò di portare avanti tante altre cose".