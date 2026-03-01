Taggia approva il Piano Pari Opportunità 2026-2028: più tutele, flessibilità e inclusione per i dipendenti comunali

Il Comune di Taggia ha approvato il Piano delle Azioni Positive (PAP) per il triennio 2026–2028, il documento programmatico che definisce obiettivi e interventi per garantire pari opportunità, benessere lavorativo e inclusione all’interno dell’ente. Il Piano, previsto dall’articolo 48 del Decreto Legislativo 198/2006, stabilisce che le pubbliche amministrazioni adottino misure mirate per rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità tra uomini e donne. Si tratta di misure specifiche e temporanee, pensate per intervenire in contesti dove esistono situazioni di disparità o potenziali discriminazioni.

Gli obiettivi del triennio 2026–2028. Il Piano individua una serie di obiettivi chiari: garantire condizioni di pari opportunità per tutto il personale, assicurare l’uguaglianza sostanziale nelle opportunità di lavoro e di sviluppo professionale, valorizzare le differenze di genere, tutelare l’ambiente di lavoro da molestie, mobbing e discriminazioni e garantire il rispetto delle pari opportunità nelle procedure di reclutamento. Tra le politiche già adottate dal Comune rientrano la flessibilità dell’orario di lavoro, la concessione del part-time, il lavoro agile regolamentato con circolare del Segretario comunale e la formazione interna. Il nuovo Piano punta a consolidare e potenziare queste misure.

Nel dettaglio, l’Amministrazione si propone di tutelare il diritto a pari libertà e dignità per lavoratori e lavoratrici, garantire un ambiente di lavoro sicuro e sereno, prevenire fenomeni di mobbing, sviluppare una gestione delle risorse umane orientata alle pari opportunità e favorire la conciliazione tra vita professionale e familiare, anche attraverso forme temporanee di personalizzazione dell’orario. È prevista inoltre la promozione dell’inclusione e dell’accessibilità per tutti i dipendenti, compresi i lavoratori con disabilità. Le linee di intervento. Il Piano definisce sette ambiti di intervento. Il primo riguarda gli orari di lavoro, con l’obiettivo di favorire l’equilibrio tra esigenze familiari e professionali, promuovendo soluzioni che tengano conto delle diverse condizioni di uomini e donne. Si punta a potenziare le capacità dei dipendenti attraverso maggiore flessibilità e a migliorare l’organizzazione dei tempi di lavoro.

Il secondo ambito è dedicato allo sviluppo delle carriere e delle professionalità, con l’intento di offrire opportunità di crescita sia al personale maschile sia femminile, compresi i lavoratori con disabilità, nel rispetto della normativa vigente. L’obiettivo è creare un ambiente stimolante che valorizzi le competenze interne. Il terzo intervento riguarda la tutela dell’ambiente di lavoro da molestie, mobbing e discriminazioni. Il Piano prevede azioni per prevenire situazioni conflittuali, pressioni o molestie, anche in forma indiretta. Viene valorizzato l’ascolto attraverso il CUG, il Servizio Personale e i Responsabili di servizio, con eventuale supporto di specialisti dell’area sociale per risolvere situazioni di disagio, nel rispetto della riservatezza.

Il quarto ambito punta a garantire il rispetto delle pari opportunità nelle procedure di reclutamento. È previsto che nelle commissioni di concorso sia presente almeno un terzo di componenti di sesso femminile, con obbligo di motivazione in caso contrario. Non si dovrà privilegiare alcun genere e, in caso di parità di requisiti, ogni scelta dovrà essere giustificata. Particolare attenzione sarà riservata ai requisiti fisici nei concorsi, affinché siano rispettosi delle differenze di genere, e al reinserimento del personale assente a lungo per maternità, paternità o altre esigenze familiari. Il quinto intervento riguarda la formazione e l’aggiornamento professionale, con l’obiettivo di mantenere strumenti organizzativi flessibili e favorire la partecipazione ai corsi anche di chi ha obblighi familiari o lavora part-time. È prevista la possibilità di partecipazione volontaria ai corsi anche durante il congedo di maternità e l’affiancamento al rientro in servizio dopo assenze prolungate. Una sezione specifica è dedicata alla formazione nel triennio, con la programmazione di attività che consentano a tutti i dipendenti di sviluppare una crescita professionale attraverso l’utilizzo del credito formativo e piattaforme come Syllabus. L’obiettivo è migliorare la gestione delle risorse umane e valorizzare le competenze interne.

Il sesto ambito riguarda l’informazione, con la promozione e diffusione delle tematiche legate alle pari opportunità per aumentare la consapevolezza del personale e favorire la partecipazione attiva al raggiungimento degli obiettivi. Il settimo intervento prevede l’adozione e il costante aggiornamento dei regolamenti dell’ente in materia di benessere fisico e psicologico, con l’obiettivo di rendere l’ambiente di lavoro più sicuro e migliorare la qualità delle prestazioni.

Durata e monitoraggio. Il Piano ha durata triennale e decorre dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione da parte della Giunta comunale. Durante il periodo di validità sarà effettuato un monitoraggio dell’efficacia delle azioni adottate, raccogliendo pareri, osservazioni e suggerimenti del personale, in vista di un eventuale aggiornamento alla scadenza.