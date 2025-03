URP di Sanremo: Punto di riferimento per cittadini e amministrazione, tra segnalazioni, risposte e servizi utili

E' il primo punto di contatto tra cittadini e amministrazione, uno sportello fisico e non solo aperto a tutti, per esprimere lamentele e richieste d'intervento, inoltrare segnalazioni e ricevere informazioni utili legate soprattutto alla giungla della burocrazia. E' l'Urp del Comune di Sanremo, ubicato al piano terra del Palafiori ma raggiungibile anche a distanza tramite telefono, posta elettronica e portale on line dedicato. I dati registrati nel 2024 confermano l'utilità del servizio: ricevuti 29.100 tra contatti email e segnalazioni, una media complessiva di quasi 80 al giorno, che testimonia quanto la città sia sotto osservazione da parte dei suoi abitanti.

Nel mirino, in particolare, la viabilità (buche, asfalti da rifare, marciapiedi “trappole”, abbattimento di barriere), la questione rifiuti (abbandono senza rispetto delle regole e sacche di degrado), verde pubblico (radici che sollevano le pavimentazioni stradali, potature, lotta alla processionaria) e anche nelle aree private soggette a degrado ambientale. E stanno aumentando le richieste d'intervento per riaccendere numerosi lampioni spenti in molti punti del territorio.

Dall'ufficio nel ventre della struttura polivalente in corso Garibaldi spiegano che la maggior parte delle segnalazioni arriva attraverso il portale dell'ente o all'indirizzo di posta elettronica URP@comunedisanremo.it. Gli anziani preferiscono telefonare, ai numeri diretti 0184-580421/422/368 e al numero verde 800628760. Si può usare anche il fax, anche se oggi è un metodo un po' superato, al numero 0184-580395. E allo sportello si presentano “cittadini di ogni età”. Per regolamento, il servizio deve comunicare l'esito della segnalazione entro 30 giorni, utilizzando lo stesso mezzo da cui è partita. E se capita di superare il termine in questione, le ragioni sono spesso dovute a criticità non superabili in tempi brevi dai settori chiamati in causa. “Ma, in ogni caso, forniamo una prima risposta e monitoriamo la situazione”, assicurano dall'Urp.

I riscontri sono garantiti anche nei casi di diniego delle istanze avanzate, allegando la motivazione da cui deriva l'esito negativo. E se dagli uffici comunali interessati non pervengono risposte nei tempi prefissati? “Inviamo dei solleciti, avvisando il cittadino – assicurano gli addetti al servizio – Ed il tempo di scadenza viene ricalibrato per altri 30 giorni. A volte, è proprio il cittadino a chiedere l'esito della segnalazione e la tempistica di esecuzione della stessa, se ritiene la prima risposta non esaustiva o non risolutiva del problema evidenziato”.

L'Urp è anche luogo dove i giovani possono trovare ascolto e informazioni su tematiche specifiche come il tempo libero, il volontariato, lo sport, il turismo e la cultura. Lo sportello al Palafiori è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, anche nei pomeriggi di lunedì e mercoledì, dalle 15 alle 17, come per gli uffici a Palazzo Bellevue.