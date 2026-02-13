Liguria, modifiche alle Frecce durante i cantieri: l’assessore Marco Scajola ottiene nuove fermate e tutela per i pendolari

A seguito delle modifiche agli orari dei treni ad alta velocità dovute ai lavori infrastrutturali sulla linea tirrenica, la Regione Liguria è intervenuta con urgenza ottenendo importanti correttivi a favore di studenti e lavoratori pendolari.

Durante una riunione tecnica svoltasi a Genova tra l’ente regionale, Trenitalia e RFI — seguita da ulteriori contatti diretti con i vertici aziendali del settore alta velocità — sono state concordate tre misure immediate:

reintroduzione della fermata a Sarzana per il Frecciarossa 8623;

inserimento delle fermate di Chiavari e Massa Centro per il Frecciargento 8551;

possibilità di utilizzare il Frecciargento 8551 con Carta Tuttotreno.

Le modifiche saranno operative per tutta la durata dei cantieri, dal 2 marzo al 30 aprile, e compariranno sui sistemi di vendita a partire dal 21 febbraio.

Secondo l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola, l’intervento si è reso necessario perché i nuovi orari erano stati caricati sui sistemi di vendita senza preavviso e prima del confronto istituzionale.

L’assessore ha sottolineato come l’azione immediata abbia evitato disagi significativi: l’obiettivo resta sostenere chi utilizza quotidianamente il treno, anche oltre le competenze dirette dell’ente regionale, normalmente limitate ai servizi regionali.

La Regione ribadisce la propria disponibilità ai lavori ferroviari, purché accompagnati da adeguata pianificazione e comunicazione preventiva, e conferma l’impegno a collaborare con aziende e utenti per migliorare il servizio ferroviario ligure.

I nuovi orari e le fermate aggiornate saranno consultabili sui canali ufficiali di vendita Trenitalia dal 21 febbraio, consentendo ai passeggeri di programmare per tempo gli spostamenti durante il periodo dei cantieri.



