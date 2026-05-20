A Palazzo Bellevue nuova riunione del tavolo del turismo, continua lo studio sulla valorizzazione attrattiva cittadina

Nuovo incontro del tavolo del turismo a Palazzo Bellevue: a un mese dall'inizio dell'estate (e a pochi giorni di distanza dalla conferenza stampa sui dati Tim) l'assessore al turismo Alessandro Sindoni ha convocato una riunione del tavolo per discutere delle prossime mosse in materia di promozione della città e degli eventi. Oltre a ciò, l'occasione è stata anche il momento per fare il punto con i componenti del tavolo del turismo dei risultati, con un occhio però appunto agli scenari per il futuro. Un'ampia riunione della durata di circa due ore, atta a un confronto di aggiornamento e organizzazione per ciò che verrà.

Tra i temi trattati, anche una prima riflessione sulla promozione turistica che verrà avviata in futuro, con sguardo sia al quadro italiano che a quello straniero: in questo senso un ruolo chiave è quello giocato dai nuovi dati a cui l'amministrazione ha accesso grazie alla convenzione con Tim, che basandosi su un dato campionario quasi del 40% permettono una "mappatura" del turismo più accurata rispetto allo standard (dato che di solito le statistiche si basano su valori percentuali decisamente inferiori).

Nel mentre prosegue la realizzazione del calendario completo del 2026, che a breve dovrebbe essere presentato.

L'estate 2026 si sta avvicinando con tutti i suoi eventi, ma Sanremo sta già iniziando a guardare ai mesi futuri e a migliorare ulteriormente l'indotto turistico.