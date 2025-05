Sanremo: in attesa della decisione del Tar permane il divieto di balneazione ma la spiaggia dell'Arenella verrà data in gestione

Anche se al momento la balneazione non è possibile, per il divieto instaurato dopo i dati emessi da Arpal (in attesa del pronunciamento sul ricorso presentato al Tar) l’Amministrazione Comunale di Sanremo ha emanato una manifestazione di interesse per l’affidamento diretto della concessione del servizio di gestione tecnica della spiaggia della ‘Arenella’, fino al 31 dicembre prossimo.

La concessione prevede il servizio di gestione tecnica dell’area demaniale marittima che è in concessione al Comune di Sanremo, compresi bar, cabine e gli altri manufatti comunali esistenti. L’eventuale futuro concessionario, che dovrà pagare un canone annuo di tremila euro, dovrà anche occuparsi della pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree e delle strutture, della pulizia della battigia, compresa la rimozione dei residui di Posidonia Oceanica.

Il gestore dovrà mantenere il decoro delle strutture, rispettando il Codice della Navigazione e le ordinanze sulla disciplina delle attività balneari, emanate dal Comune e dall’Autorità Marittima. Il gestore potrà utilizzare per le proprie attrezzature non più del 50% dell’area demaniale affidata e non oltre il 50% del fronte mare e, pertanto, il gestore dovrà rimborsare al Comune il 50% del canone demaniale marittimo e dell’Imposta Regionale annualmente corrisposti dal Comune stesso allo Stato.

La storica spiaggia ‘Arenella’ ha una superficie complessiva di 3.875 metri quadri circa. Chi è interessato dovrà presentare la propria proposta in comune a Sanremo entro le 12.30 del 3 giugno prossimo.