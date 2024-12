L'Hotel Europa diventa 'Palace' ed è pronto alla riapertura: entro gennaio il ritorno di un simbolo di Sanremo

Dopo anni di attesa e una lunga ristrutturazione, l’Hotel Europa di Sanremo si trasforma in 'Europa Palace' e si prepara finalmente alla riapertura. La struttura, simbolo della città dei fiori, aprirà le sue porte entro i primi 10-15 giorni di gennaio 2025 con una soft opening. In vista del prossimo Festival di Sanremo, però, le camere sono già state prenotate in esclusiva da una casa discografica, sottolineando il prestigio e l’attrattiva dell’albergo.

I lavori di ristrutturazione sono stati lunghi e non privi di difficoltà, compresi rallentamenti burocratici che hanno ritardato il progetto. Tuttavia, negli ultimi mesi, il cantiere ha preso un ritmo più serrato, con progressi significativi. In questo momento, all'interno della struttura, si sta lavorando per ultimare gli arredi, completare l'opera di pulizia e ultimare i vari iter procedurali.

La proprietà, della famiglia Lagorio, ha confermato che l’hotel sarà pronto con 70 camere suddivise in Junior Suite (circa 12) ed Executive (6), tra cui una con Jacuzzi e vista mare. La gestione sarà affidata a Cora Lagorio, figlia dell’imprenditore proprietario, mentre il direttore sarà Stefano Venturi.

L’Hotel Europa è una parte fondamentale del patrimonio di Sanremo. Costruito nel 1874, poco dopo l’arrivo della ferrovia, è stato uno dei primi tre grandi alberghi della città. Originariamente chiamato Hotel de l’Europe et de la Paix, fu ristrutturato nel 1905, rinominato "Europa" nel 1975 e chiuso definitivamente a gennaio 2019. Con la ristrutturazione, l’albergo tornerà ad avere un doppio ingresso: quello su piazza Cesare Battisti, rimasto nascosto per anni, e lo storico ingresso di fronte al Casinò. La nuova struttura offrirà servizi di alto livello, tra cui una Spa con sauna, massaggi e una piccola piscina. In programma anche due locali: un bistrot con terrazza panoramica all’ultimo piano e una sala ristorante per eventi, che aprirà probabilmente in primavera.

L’Hotel Europa si appresta a tornare ai fasti di un tempo, unendo la sua storica eleganza a servizi moderni e di alta qualità. La riapertura rappresenta non solo un importante traguardo per la famiglia Lagorio, ma anche un tassello fondamentale per il turismo e l’economia della città. Con il Festival di Sanremo alle porte e l’inizio di una nuova stagione, l’Hotel Europa è pronto a riconquistare il suo posto come simbolo di accoglienza e raffinatezza nella Riviera dei Fiori.