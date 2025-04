Sanremo: genitori lamentano casi di scabbia nelle scuole ma nessuna denuncia è stata presentata ai dirigenti

Sono molte le proteste di diversi genitori che lamentano casi di scabbia nella scuole di Sanremo. Si tratta di genitori che hanno i figli nelle diverse scuole della città e si sono rivolti al nostro giornale per segnalare la situazione.

Ma, al momento, secondo quanto sottolineato dal vice Sindaco e Assessore ai servizi sociali del Comune di Sanremo, Fulvio Fellegara, non ci sono state segnalazioni o denunce di casi di scabbia nei confronti dei dirigenti dei diversi plessi scolastici. “Ho informato delle lamentele dei genitori arrivate al vostro giornale – ci ha detto Fellegara – ma tutti mi hanno confermato di non aver ricevuto nessuna segnalazione in merito”.

Negli ultimi giorni, attraverso le chat delle squadre giovanili della Sanremese, era emerso un caso di scabbia (confermato dal sodalizio matuziano) per un giovane calciatore. La società ha avvisato subito i genitori ed attivato il protocollo previsto a livello medico. Il ragazzo è stato tenuto a casa e sono stati sanificati gli spogliatoi di Pian di Poma utilizzati. Il bambino è già guarito e rientrerà a scuola e a fare sport.

Per quanto riguarda le scuole, invece, rimane fondamentale per i genitori rivolgersi ai medici di famiglia per far affrontare la normale profilassi ai figli e, soprattutto curarli a casa. Molti altri genitori, infatti, hanno lamentato diversi casi in cui, pur con la scabbia, molti alunni siano stati comunque mandati a scuola con il rischio di contagio verso i compagni.