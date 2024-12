Festival di Sanremo e ricorsi al Tar: secondo tre giornalisti habituè della kermesse "Non cambierà niente, solo la Rai può farlo così?"

“Secondo me non cambia niente. Ma oggi chi lo fa? Chi ha il personale formato che ribaltano Sanremo e la fanno diventare la macchina perfetta che vediamo ogni anno. Certo ci sono grosse multinazionali come Netflix, Discovery, Amazon ma non dimentichiamo che non lo ha fatto nemmeno Mediaset ai tempi d’oro della concorrenza con la Rai”.

Hanno commentato in questo modo Luca Dondoni, Andrea Laffranchi e Paolo Giordano, Nel corso della loro trasmissione-podcast settimanale ‘Pezzi: dentro la musica’ su Spotify ed altre piattaforme. I tre giornalisti, che da anni vengono a Sanremo a seguire il Festival hanno, a più riprese, evidenziato come ritengano molto difficile che qualche altro broadcaster che non sia la Rai, possa organizzare allo stesso modo una manifestazione unica nel suo genere.

“Non dimentichiamo – proseguono - che la convenzione è spalmata su tutto l’anno e sulla base della quale c’è anche il bilancio del Comune. Chi arriva deve fare quanto viene fatto adesso dalla Rai e, quasi certamente nessuno è in grado di farlo”. C’è anche il nodo degli artisti: “Questi andrebbero se il Festival venisse fatto su una piattaforma dove i numeri sarebbero chiaramente inferiori. Finirebbe tutto come Miss Italia. Si potrebbe trasformare in un Festival ‘freddo’, perché l’eventuale multinazionale straniera non raccoglierebbe lo spirito italiano della manifestazione”.

I tre conduttori hanno confermato l’importanza di fare il Festival all’Ariston: “E’ un teatro storico per la manifestazione anche se Walter Vacchino ha già lanciato una buona idea, relativa alla società tra l’Ariston e il comune”. Intanto, nel corso della trasmissione, è anche emerso che Fedez potrebbe organizzare in qualche luogo di Sanremo durante il Festival, un punto di incontro dove organizzare feste notturne e session musicali, magari con la presenza degli esclusi ‘eccellenti’ della kermesse canora. Si parla anche di un ospite d’onore, il dj internazionale ‘Anyma’.

Per la settimana festivaliera potrebbe essere un momento di ulteriore lustro e di nuove presenze di cantanti e vip del settore musicale. Dove si potrebbe svolgere? Al momento è difficile a dirsi anche se i luoghi sono sempre quelli classici, tra Villa Ormond, Villa Nobel e Santa Tecla. Chissà che, però, Fedez tiri fuori dal cilindro un altro luogo.