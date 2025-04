Sanremo, il Comandante Alfa incanta i Martedì Letterari: “Trani fu il momento che cambiò la mia vita” (Foto e video)

Un teatro dell’Opera gremito e attento ha accolto, nel pomeriggio di lunedì 15 aprile, il Comandante Alfa, volto storico e fondatore del GIS – Gruppo di intervento speciale dell’Arma dei Carabinieri – protagonista del nuovo appuntamento dei Martedì Letterari del Casinò di Sanremo, curati da Marzia Taruffi, all’interno del ciclo “La cultura della legalità”.

L’occasione era la presentazione del suo ultimo libro “Liberate gli ostaggi. L’esordio del Gis. L’assalto al supercarcere di Trani” (Longanesi), un’opera intensa che racconta per la prima volta la missione con cui il GIS fece il proprio debutto operativo nel 1980: l’assalto al carcere di massima sicurezza di Trani, in seguito alla presa di ostaggi da parte di un gruppo di brigatisti.

“Era questa la nostra missione. Eravamo stati scelti per un intervento che nessuno aveva mai tentato prima: lanciarsi su un carcere di massima sicurezza in balia dei prigionieri più pericolosi d’Italia e ripristinare l’ordine. Mi rendevo conto che stavo vivendo il momento unico e straordinario che avrebbe cambiato la mia vita per sempre.”

Con queste parole, il Comandante Alfa ha introdotto i presenti in un racconto vivido e coinvolgente, fatto di memoria storica, coraggio e senso del dovere. Un episodio – quello di Trani – che fu il “battesimo del fuoco” per il GIS, reparto d’élite dell’Arma, e che segnò una svolta nella storia del contrasto al terrorismo negli anni di piombo.

Nel corso dell’incontro, moderato dalla dott.ssa Francesca Bosso, sono stati affrontati anche altri temi centrali del libro, come l’addestramento fisico e mentale dei reparti speciali, la disciplina, la paura, ma anche la profonda motivazione che spinge uomini come Alfa a operare nell’ombra per proteggere la legalità.

Il libro, arricchito da documenti originali, testimonianze dirette e immagini, offre anche uno spaccato drammatico ma necessario dell’Italia degli anni Settanta e Ottanta, tra bombe, rapimenti e lotta armata. “Più sudore, meno sangue” era (ed è) il motto del GIS, ed è lo spirito che anima ogni pagina di questo intenso volume.

Comandante Alfa, protetto da anonimato e ancora oggi operativo in ruoli strategici, ha alle spalle un curriculum impressionante, costellato di missioni in Afghanistan, Iraq, Bosnia, e di numerosi riconoscimenti istituzionali. Tra le sue pubblicazioni precedenti ricordiamo i successi editoriali Cuore di rondine, Io vivo nell’ombra, Missioni segrete e Parola d’ordine: proteggere.

Con “Liberate gli ostaggi”, regala ai lettori e alle nuove generazioni un documento prezioso, che intreccia esperienza personale e storia collettiva, e riafferma l'importanza della legalità e del coraggio silenzioso di chi la difende.