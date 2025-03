Sanremo: Mercato Annonario in difficoltà, le parole e le preoccupazioni dei commercianti (Video)

"Se non ci si dà da fare rischiamo di affondare tutti": è uno dei commenti che arrivano dai commercianti del Mercato Annonario di Sanremo, che è stato negli ultimi giorni al centro di incontri tra l'amministrazione comunale e le associazioni di categoria per discutere interventi per risollevare un'area che sta attreversando un momento complesso.

Ad oggi si contano circa una cinquantina di stalli vuoti, per cui si apetta l'emissione di un bando comunale, in modo da poter riempire gli spazi, ma i problemi presentati dai commercianti sono in realtà più profondi di questi: serve un rilancio importante della zona, affermano, con cui andare non solo a riempire i "buchi" attualmente presenti nel Mercato ma anche a garantire un rilancio organizzativo generale, cercando di ridisegnare la zona in una struttura più all'avanguardia. E, problema da non sottovalutare, anche i lavori nel parcheggio di Piazza Eroi creano disturbo.

"Il problema principale riguarda il fatto che ci vorrebbe una maggiore scelta per i prodotti in vendita - afferma un negoziante - pensiamo che una volta c'er un negozio che vendeva prodotti per animali poi chiuso perché le regole non lo prevedevano. Magari si potrebbe intervenire su questo, poi sono da rivedere le questioni degli orari e dei posteggi: in un'area mercatale tutta questa fatica legata al posteggio incide sicuramente. I problemi sono tanti, bisognerebbe che gli amministratori fossero più presenti, non solo in campagna elettorale".

"Il problema grosso è che la burocrazia non fa il suo corso - spiega un altro - Non c'è stato ricambio generazionale e senza bandi da parte del Comune non c'è subentro. Ci sarebbero persone interessate ad avere questi posteggi, ma non ne hanno la possibilità. Si parlava una volta anche di riassegnare il bar, ma ad ora è tutto fermo. Il Mercato continua a svuotarsi e non c'è più ricambio".

Il messaggio lanciato dai commercianti è chiaro: sono necessari interventi concreti per la zona, riempire gli spazi vuoti e modernizzare. Un'idea che si potrebbe attuare, e che generalmente sembra piacere ai commercianti, è quella lanciata da Confesercenti e riportata nei giorni scorsi dal nostro giornale di istituire un Mercato centrale, con spazio anche per la ristorazione. Diversi tra loro hanno i mezzi per poter efeettivamente lavorare gli alimenti al momento e preparare pietanze da poter consumare in loco, anche usufruendo degli spazi disponibili dove mettere dei tavolini in modo da avere anche un punto specifico per consumare, ma la burocrazia, sottolineano, anche in questo senso non è loro alleata.

Dal Comune è stato ribadito nei giorni scorsi il proposito di dare slancio al Mercato Annonario, con alcune idee già in discussione, come la revisione del regolamento sulle attività e una nuova gestione della struttura.