Bordighera, tradizione e simbologia: nell'ex seminario un presepe napoletano del '700 (Foto)

Personaggi, scene e storie nuove. Tradizione e simbologia si amalgamano perfettamente nel presepe napoletano del '700 allestito, anche quest'anno, nell'ex seminario a Bordighera.

Tante statuine realistiche, con un nome e un significato ben preciso, creano un grande presepe realizzato da Francesco Sacco, un napoletano, che affascina, ogni volta, i visitatori. "Come l'anno scorso si può visitate il presepe napoletano del '700 presso l'ex seminario di Bordighera" - fa sapere Francesco Sacco - "Nel presepe napoletano in stile '700, voluto da Carlo III di Borbone su suggerimento del suo padre spirituale, padre Rocco, un gesuita, sono state inserite scene di vita quotidiana dei 365 giorni dell'anno. Vi sono, perciò, vari mestieri, arti e attività lavorative che rappresentano i principali commerci che si svolgono lungo tutto l'anno, alcuni ormai persi, come personificazioni dei mesi. Ogni personaggio del presepe ha un nome e un significato ben preciso. Quest'anno vi sono, inoltre, personaggi, scene e storie nuove".

Un presepe in cui sacro e profano si uniscono che ha già attirato tanti visitatori curiosi. "L'ingresso è libero" - sottolinea - "Chi vorrà visitare il presepe può contattare il 3339862540".