Influenza e festività: in Asl 1 Imperiese oltre 340 accessi negli ambulatori a bassa complessità

Sono stati 343 gli accessi registrati in ASL 1 Imperiese nelle Case della Comunità, negli ambulatori e negli studi medici aperti nei giorni festivi dall’Immacolata fino a ieri. Un dato che conferma l’importanza delle strutture dedicate alla bassa complessità assistenziale, soprattutto in un periodo caratterizzato dal picco stagionale dell’influenza. A livello regionale, gli accessi complessivi sono stati 3.203, ma il contributo dell’ASL 1 ha rappresentato una quota significativa nella gestione dei pazienti con sintomatologie lievi, evitando così un sovraccarico dei Pronto Soccorso. Le aperture straordinarie hanno infatti consentito di prendere in carico numerosi cittadini affetti da sindromi influenzali e altre patologie non urgenti, offrendo risposte tempestive sul territorio.

L’iniziativa, fortemente sostenuta dalla Regione Liguria, rientra in una strategia più ampia di potenziamento dell’assistenza territoriale. Come sottolineato dall’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò, queste strutture rappresentano uno strumento fondamentale per garantire cure appropriate e alleggerire la pressione sugli ospedali durante i periodi di maggiore affluenza.

Anche nella giornata dell’Epifania il servizio è proseguito con ambulatori aperti in diversi comuni dell’Imperiese.

Nel Distretto sociosanitario 2 – Sanremo:

il dott. Moreno Matani ha ricevuto in corso Matuzia 13 a Sanremo dalle 14 alle 17;

il dott. Enrico Cecchelli è stato operativo in via Garibaldi 63 a Riva Ligure dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17.

Nel Distretto sociosanitario 3 – Imperia e Diano Marina:

la dott.ssa Giada Ghetti e la dott.ssa Elena Poli hanno svolto attività ambulatoriale a Imperia, rispettivamente in via della Repubblica 29 e via Cascione 30, dalle 8 alle 12;

nel pomeriggio, dalle 14 alle 17, è stato attivo anche l’ambulatorio del dott. Andrea Pesce in via Bonfante 66.

Le aperture straordinarie in ASL 1 si confermano dunque un presidio essenziale per rispondere ai bisogni di salute della popolazione durante le festività, rafforzando il ruolo della sanità di prossimità e garantendo un’assistenza più efficiente e capillare.