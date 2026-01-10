La 'Fiamma Olimpica' è arrivata in provincia: primo passaggio ad Imperia tra due ali di folla: tra poco arriverà a Sanremo (Foto e Video)

Dopo l'arrivo e il passaggio da Imperia, la 'Fiamma Olimpica' transiterà a Sanremo per uno degli appuntamenti più simbolici in vista dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Un evento di grande richiamo che, dopo la città dei fiori interesserà anche Dolceacqua e Ventimiglia, coinvolgendo complessivamente oltre duecento tedofori locali e portando nelle strade liguri lo spirito olimpico.

Il viaggio della torcia è iniziato a Olimpia, in Grecia, il 26 novembre, per poi approdare in Italia il 4 dicembre a Roma, dove è stata accolta dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In totale il cammino durerà 63 giorni, toccherà 60 città e percorrerà circa 12 mila chilometri, attraversando tutte le 110 province italiane e circa 300 Comuni. I tedofori selezionati sono 10.001 e ciascuno percorrerà un tratto di circa 200 metri prima di passare la fiaccola al successivo partecipante. La giornata si è aperta ad Imperia, con l’arrivo della Fiamma all’ex stazione di Oneglia e, quindi attraverso le vie cittadine per concludersi intorno in via Cascione, davanti al Teatro Cavour.

Il fascino della fiamma ha attirato un folto per una carovana olimpica lunga circa 600 metri, accompagnata da animazione e speaker e caratterizzata dalla presenza dello sponsor ufficiale, Coca-Cola. In tarda mattinata la Fiamma raggiungerà Sanremo alle 12.35. La partenza è fissata a Villa Ormond, con un percorso che attraverserà corso Cavallotti, via Garibaldi, piazza Colombo e l’isola pedonale di via Matteotti, passando davanti al Casinò e proseguendo lungo corso Imperatrice e l’Aurelia. Superato corso Matuzia, all’inizio di corso Marconi, i tedofori imboccheranno la pista ciclabile, con arrivo previsto alle 13.30 sulla pista di atletica di Pian di Poma. I partecipanti vengono trasportati lungo il tracciato da pulmini, che li accompagnano sul tratto assegnato e li recuperano subito dopo la loro frazione.

Nel pomeriggio la Fiamma si sposterà nell’entroterra e al confine occidentale. A Dolceacqua, con partenza alle 14.30 dal parcheggio di San Filippo e arrivo alla chiesa di San Giorgio, sarà adottata la formula “spider”, senza la carovana completa, per consentire il passaggio nel cuore del borgo storico. La stessa modalità è prevista anche a Ventimiglia, definita dagli organizzatori uno dei “momenti speciali” del viaggio della torcia. A Ventimiglia la partenza è fissata alle 15.05 davanti alle Logge Padel Hub di via Tacito. Il percorso, della durata complessiva di circa mezz’ora, si snoderà lungo passeggiata Trento e Trieste, passeggiata Cavallotti, via Giovanni XXIII e via Roma, con arrivo previsto intorno alle 15.30 davanti al Centro Studi. I tedofori, prima dello старт, usciranno dal Liceo Aprosio, che ha collaborato all’organizzazione dell’evento.

(Foto scattate da Ezio Cairoli)