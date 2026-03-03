150 anni di presenza Salesiana a Vallecrosia, fervono i preparativi per i tre giorni di festa (Foto)

Fervono i preparativi ai Salesiani Don Bosco in vista dei tre giorni di festa in occasione dei 150 anni di presenza Salesiana a Vallecrosia. Il 6, il 7 e l'8 marzo verranno, infatti, proposti incontri, celebrazioni e giochi.

Momenti rivolti alla famiglia salesiana ma anche appuntamenti aperti alla cittadinanza. "Il 6 marzo alle 12 i ragazzi del Cfp incontreranno don Fabio Attard, Rettor Maggiore della Congregazione Salesiana, nel cortile dell'oratorio Don Bosco di Vallecrosia. Alle 18, invece, è previsto un incontro con la Famiglia Salesiana nel salone parrocchiale di Maria Ausiliatrice" - ricorda don Simone, parroco della parrocchia di Maria Ausiliatrice - "Alle 21 presso il teatro Golzi al Palazzo del Parco a Bordighera verrà proposto 'Senza filtro oltre il vento, verso l'incontro', uno spettacolo-incontro sui giovani in dialogo con il Rettor Maggiore dei salesiani don Fabio Attard, XI successore di Don Bosco. Si tratta di un incontro, a ingresso gratuito, intervallato da riflessioni e canti sul mondo giovanile. I biglietti sono disponibili presso l'oratorio Salesiano di Vallecrosia. Verrà messa a disposizione della comunità una navetta che dall'oratorio porterà al teatro, e vicevera. In particolar modo è rivolta ad anziani e persone fragili che non avrebbero, sennò, la possibilità di venire a vedere l'atteso spettacolo-incontro".

La direzione dell'istituto salesiano di Vallecrosia insieme al comitato organizzatore del 150° dalla fondazione dell'opera salesiana ha provveduto, inoltre, a stampare, con il patrocinio di Regione Liguria e del comune di Vallecrosia, un libro, a cura di Roberto Capaccio, in massima parte formato da testimonianze, su quanto i Padri Salesiani e le Figlie di Maria Ausiliatrice abbiano pervaso il territorio dell'estremo Ponente Ligure della spiritualità di Don Bosco e aiutato generazioni di giovani ragazze e ragazzi a diventare adulti contribuendo al bene della comunità. "Il 7 marzo alle 10 presso la sala polivalente di Vallecrosia verrà presentato il libro sui 150 anni di presenza Salesiana a Vallecrosia intitolato 'Don Bosco Vallecrosia: ieri, oggi e domani'. Nel libro, oltre ai saluti del vescovo Antonio Suetta, alle lettere dei direttori e parroci dell'istituto di Vallecrosia e alla lettera del sindaco Fabio Perri, si può ripercorrere la storia della chiesa, dalle origini agli ultimi lavori svolti, quelli di tinteggiatura interna eseguiti dagli ex Allievi, della parrocchia, della famiglia salesiana, della scuola, degli sport e delle attività socio culturali svolte all'interno dell'oratorio" - mette in risalto Ciro Mariella dell'associazione ex allievi Don Bosco di Vallecrosia - "Nel pomeriggio, alle 14.30, nel cortile dell'oratorio Don Bosco verrà accolto, con la presenza della Banda Musicale Di Borghetto San Nicolo' - Città di Bordighera APS, don Fabio Attard, XI successore di Don Bosco, dove alle 15 gli verrà conferita la cittadinanza onoraria. Dalle 15.30 vi saranno giochi, spettacoli e intrattenimento fino alle 19 quando verrà proposto un apericena. L'8 marzo, infine, alle 11 verrà celebrata la santa messa solenne presieduta da don Fabio Attard".