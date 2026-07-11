Ventimiglia investe 600mila euro per rifare le strade: al via la gara per gli asfalti tra centro e frazioni

Prende ufficialmente il via il piano straordinario di manutenzione delle strade cittadine. Il Comune di Ventimiglia ha infatti avviato la gara d'appalto per un intervento da 600mila euro destinato alla riqualificazione, alla messa in sicurezza e al miglioramento dell'accessibilità della rete viaria. I lavori interesseranno sia il centro cittadino sia diverse frazioni, con il rifacimento completo dei manti stradali maggiormente deteriorati. L'obiettivo dell'Amministrazione è intervenire in modo strutturale sulle situazioni più critiche, superando la logica delle riparazioni puntuali e garantendo una maggiore durata degli interventi nel tempo.

La programmazione dell'opera ha richiesto tempi più lunghi rispetto alle previsioni iniziali. Come spiegato dal Comune, hanno inciso sia l'aumento dei costi delle materie prime, legato alle tensioni geopolitiche che hanno interessato le principali rotte commerciali internazionali, sia i rallentamenti nella catena di approvvigionamento dei materiali. A questo si è aggiunta la scelta di attendere il completamento dei lavori di posa della fibra ottica, evitando così di realizzare nuovi asfalti destinati a essere nuovamente interessati da scavi. Un'attesa che, secondo l'Amministrazione, non ha però modificato la volontà di portare avanti un intervento ritenuto prioritario per la sicurezza della viabilità cittadina.

"Con questo investimento manteniamo un impegno assunto con i cittadini: intervenire in maniera strutturale sulle nostre strade, superando la logica delle riparazioni temporanee e programmando opere destinate a durare nel tempo – dichiara il sindaco Flavio Di Muro –. La manutenzione della viabilità rappresenta una priorità assoluta perché significa garantire maggiore sicurezza, migliore qualità della vita e più decoro urbano. Si tratta di un intervento che interessa tanto il centro quanto le frazioni, a conferma dell'attenzione che questa Amministrazione riserva a tutto il territorio comunale. Abbiamo ereditato decenni di trascuratezza, alla quale però stiamo ponendo concretamente rimedio con il più consistente stanziamento di risorse per gli asfalti nella storia di Ventimiglia", ha sottolineato il primo cittadino.

Sui contenuti tecnici del piano è intervenuto anche il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Marco Agosta, spiegando come sia stata effettuata un'accurata ricognizione delle criticità presenti sul territorio. "Abbiamo predisposto un piano tecnico accurato, individuando le situazioni più critiche e programmando interventi che consentiranno di ripristinare completamente i manti gravemente ammalorati e di risolvere problematiche che da tempo penalizzavano la circolazione e la sicurezza – aggiunge –. I cantieri saranno organizzati per fasi, così da limitare il più possibile i disagi per residenti, attività economiche e turisti, mantenendo sempre alta l'attenzione sulla corretta esecuzione e sulla qualità delle opere realizzate".

L'organizzazione dei cantieri sarà infatti studiata in modo sequenziale, con l'obiettivo di ridurre al minimo gli effetti sulla circolazione stradale e sulle attività commerciali e turistiche, con particolare attenzione all'area della passeggiata a mare. Prima dell'avvio di ogni fase operativa, la Polizia Locale emetterà specifiche ordinanze per disciplinare temporaneamente traffico e sosta, consentendo l'esecuzione dei lavori nelle diverse zone interessate dal piano di manutenzione.