Maturità da 100 e lode per Giovanni Max Croese: dal Liceo Aprosio di Ventimiglia al Politecnico di Milano

Giovanni Max Croese chiude il suo percorso al Liceo Scientifico Angelico Aprosio di Ventimiglia con un risultato di assoluto prestigio, conquistando il diploma di maturità con 100 e lode. Appassionato di matematica, informatica e storia, lo studente ha concluso cinque anni di studi distinguendosi per impegno, disciplina e spirito di sacrificio, qualità che gli hanno permesso di affrontare l'esame di Stato ottenendo il massimo riconoscimento previsto dall'ordinamento scolastico. Un traguardo che rappresenta il coronamento di un percorso costruito con costanza all'interno di un ambiente che lui stesso ha sempre definito sereno e stimolante.

Ammesso all'esame con la media generale del dieci e con il massimo punteggio nei crediti scolastici maturati nell'ultimo triennio, Croese ha confermato il proprio livello di preparazione anche durante le prove finali. Ha infatti ottenuto il punteggio più alto sia nella prova scritta di italiano sia in quella di matematica, oltre a conseguire il massimo dei voti nel colloquio orale. Un percorso impeccabile che gli è valso anche i complimenti unanimi della commissione d'esame e l'attribuzione della lode, riconoscimento riservato agli studenti che si distinguono per un rendimento di eccellenza.

Grazie al risultato conseguito, il nome di Giovanni Max Croese entrerà a far parte dell'Albo nazionale delle eccellenze, il registro d'onore istituito nel 2007 dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per valorizzare gli studenti che raggiungono risultati di particolare rilievo durante il proprio percorso scolastico. Un riconoscimento che premia non soltanto il brillante esito dell'esame di maturità, ma anche la continuità dell'impegno dimostrato negli anni e la qualità della preparazione acquisita durante il ciclo di studi.

Per il futuro, il neo diplomato ha già le idee molto chiare. Si è infatti iscritto alla facoltà di Ingegneria Aerospaziale del Politecnico di Milano, con l'obiettivo di proseguire successivamente gli studi negli Stati Uniti, dove punta a conseguire la laurea magistrale e a specializzarsi nel settore dell'aerodinamica. Un percorso ambizioso che nasce dalla passione per le discipline scientifiche e dall'interesse verso il mondo dell'ingegneria, con lo sguardo già rivolto a un contesto internazionale.

Nel salutare il liceo che lo ha accompagnato negli ultimi cinque anni, Giovanni Max Croese porterà con sé il ricordo dei compagni di classe, con i quali sono nate importanti amicizie, e di tutti i docenti. "Conserverò sempre un ricordo speciale dei miei compagni e degli insegnanti, di cui ho sempre apprezzato la competenza e la disponibilità", sottolinea il giovane, pronto ora ad affrontare una nuova sfida universitaria dopo aver concluso nel migliore dei modi il proprio percorso scolastico.