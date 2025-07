"Palestina libera, stop al genocidio": fiaccolata sul lungomare a Ventimiglia (Foto e video)

Tamburi, bandiere, striscioni, candele e cori. Una fiaccolata per fermare il genocidio del popolo palestinese si è svolta in serata a Ventimiglia.

Un'iniziativa promossa dal Comitato Palestina Libera di Ventimiglia all’interno della campagna nazionale Gazalastday. "Ogni giorno assistiamo alla demolizione del diritto internazionale, all’inconsistenza dei nostri politici che non si decidono a fermare il genocidio a Gaza e liberare la Palestina" - dicono gli organizzatori - "I diritti dei palestinesi sono carta straccia e prima di quanto crediamo lo saranno anche i nostri".

E' la quarta iniziativa di sensibilizzazione delle coscienze che ha coinvolto associazioni e cittadini. Durante la serata è stato, infatti, distribuito materiale sul boicottaggio per non far comprare prodotti israeliani chiedendo ai negozi, supermercati, bar, ristoranti di non vendere più prodotti "sporchi di sangue".

Il corteo, partito dal Comune si è diretto sul lungomare che è stato percorso sino alla rotonda prima dell’Oasi del Nervia. Per l'occasione vi sono stati anche alcuni interventi e un drum circle camminante con Paolo Lizzadro e Yassin El Mahi Percussion. La manifestazione si è svolta in totale sicurezza grazie alla presenza della Polizia di Stato, dei carabinieri e della polizia locale.