Sanremo: Capodanno da record, Pian di Nave sold out per il concertone di fine anno (Foto e video)

Un Capodanno indimenticabile quello appena trascorso a Sanremo, con piazza Pian di Nave letteralmente presa d'assalto da centinaia e centinaia di persone accorse per assistere al tradizionale concertone. Un successo che ha superato ogni aspettativa, con file che si sono estese fino alle vie del centro cittadino, segno di un evento attesissimo e perfettamente organizzato.

A fare da filo conduttore alla serata è stata la musica di altissimo livello, che ha visto esibirsi artisti di fama come Dargen D'Amico, protagonista assoluto alla mezzanotte, Serena Brancale e Chiara Galiazzo. La conduzione a tre, affidata a Francesca Manzini, Ginevra Lamborghini e Daniele Cabras, si è rivelata una formula vincente, capace di tenere il pubblico coinvolto e carico per l’intera serata.

Non solo live performance di altissimo spessore, ma anche un dj set esplosivo curato dal Disco Club Paradiso, che ha fatto ballare il pubblico fino a tarda notte. Le note e le atmosfere coinvolgenti hanno trasformato piazza Pian di Nave in un vero e proprio palcoscenico di festa, con i presenti che si sono lasciati trasportare dall’energia della serata.

L’evento, che si preannuncia un appuntamento fisso per i sanremesi e per i tanti turisti che scelgono la città dei fiori per salutare il nuovo anno, si è confermato un’eccellenza capace di coniugare spettacolo e intrattenimento, consolidando il ruolo di Sanremo come capitale della musica e delle grandi emozioni.

(Foto Erika Bonazinga)