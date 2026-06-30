Anche la Penitenziaria della provincia di Imperia celebra San Basilide, il patrono tra fede, istituzioni e riconoscenza per il Corpo

Una mattinata all'insegna della fede, del senso delle istituzioni e dell'appartenenza quella vissuta oggi nella chiesa dei Santi Sebastiano e Rocco, dove è stata celebrata la solenne ricorrenza di San Basilide, patrono della Polizia Penitenziaria. Alla funzione hanno preso parte il personale dei reparti di Imperia e Sanremo, insieme alle autorità civili, militari e religiose, in un momento dedicato alle donne e agli uomini del Corpo e al loro quotidiano impegno al servizio dello Stato.

A rendere ancora più significativa la cerimonia è stata la presenza degli allievi del 186° Corso della Scuola di Formazione di Cairo Montenotte, che hanno formato un impeccabile picchetto armato, accogliendo gli ospiti con professionalità e disciplina e conferendo particolare solennità all'evento. Nel corso della giornata, il delegato regionale del SAPPE Liguria, Giuseppe Giangrande, ha espresso il proprio ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito all'organizzazione della celebrazione, rivolgendo un pensiero particolare agli allievi e al personale impegnato.

«Il SAPPE, primo sindacato della Polizia Penitenziaria, desidera esprimere il più sincero plauso a tutto il personale che, nonostante il caldo eccezionale di questi giorni e le ormai croniche difficoltà legate alla carenza di organico, ha saputo garantire un'organizzazione impeccabile, consentendo lo svolgimento di una cerimonia sentita e perfettamente riuscita. È la dimostrazione concreta dello spirito di servizio e del senso del dovere che contraddistinguono quotidianamente la Polizia Penitenziaria», ha dichiarato Giangrande. Il SAPPE ha inoltre ringraziato i comandanti dei reparti degli istituti della provincia per l'invito rivolto all'organizzazione sindacale, esprimendo riconoscenza anche alle autorità civili, militari e religiose intervenute, la cui presenza è stata interpretata come un importante segnale di vicinanza al Corpo. La celebrazione religiosa è stata presieduta dal vescovo della Diocesi di Albenga-Imperia, monsignor Guglielmo Borghetti, che ha guidato la funzione culminata con la lettura della preghiera a San Basilide, uno dei momenti più partecipati della mattinata.

Nel suo intervento, Giangrande ha anche richiamato il significato della figura del santo patrono per gli appartenenti alla Polizia Penitenziaria: «San Basilide incarna i valori che ogni appartenente alla Polizia Penitenziaria è chiamato a testimoniare ogni giorno: il rispetto della dignità di ogni persona, anche di chi è affidato alla custodia dello Stato; il senso del dovere esercitato con equilibrio e umanità; una giustizia capace di coniugare fermezza e misericordia; il coraggio di operare sempre secondo coscienza», ha affermato.

La ricorrenza del 30 giugno, celebrata ogni anno in tutta Italia, rappresenta per la Polizia Penitenziaria un momento per rinnovare il proprio impegno al servizio della collettività. La cerimonia di Imperia ha così voluto rendere omaggio al lavoro quotidiano di un Corpo che, spesso lontano dai riflettori, continua a garantire legalità, sicurezza e tutela dei principi costituzionali.