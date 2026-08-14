Sanremo, da oggi aperto l'antico percorso Ipogeo nel cuore del centro storico

Apre oggi al pubblico l’Ipogeo, il suggestivo tunnel sotterraneo di circa cento metri che promette di diventare una delle principali attrazioni turistiche del centro storico.

Sul posto questa mattina a verificare gli ultimi aspetti operativi, il sindaco Alessandro Mager, l’assessore con delega ai centri storici Enza Dedali e il comandante della Polizia locale Fulvio Asconio.

Il tracciato offre ai visitatori una nuova esperienza nel sottosuolo della città: prende il via da Porta Santo Stefano, si sviluppa in parte al di sotto di vicolo Vallai e in parallelo alle caratteristiche Rivolte San Sebastiano, passando sotto il portico dell’Oratorio dei Dolori e proseguendo fino a via Palma, per concludersi nei pressi dell'incrocio con via del Pretorio.

Aperto la prima volta nel 2010 in occasione delle giornate FAI di Primavera grazie all’associazione “Pigna Mon Amour”, l’Ipogeo rinasce oggi tramite il progetto PINQUA che ha consentito la grande rigenerazione urbana del centro storico, in un programma di lavoro iniziato nel 2021 e portato avanti da Comune di Sanremo e Regione Liguria, e rimarrà aperto tutti i giorni dalle 8 alle 23, con un servizio di apertura e chiusura dei varchi curato dal Comune di Sanremo.

A completamento dell’opera di valorizzazione dell’area, oggi si sono conclusi i lavori di riparazione dell’ascensore di piazza Santa Brigida: tale intervento è fondamentale per strutturare un vero e proprio percorso di collegamento integrato con l'Ipogeo, garantendo anche la piena accessibilità alle persone con disabilità o con ridotta mobilità. L’ascensore ora è funzionante.