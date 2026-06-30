Lions Club Arma e Taggia, Giovanni Beranger raccoglie il testimone: al via il nuovo anno tra service e territorio

Con il tradizionale passaggio della campana tra il Past President Salvatore Taffari e il nuovo presidente Giovanni Beranger, il Lions Club Arma e Taggia ha inaugurato ufficialmente l'anno lionistico 2026-2027, confermando la volontà di proseguire nel solco delle attività di servizio al territorio, con particolare attenzione ai giovani, alle scuole e alla prevenzione. La cerimonia, ospitata nella sede sociale del Club e culminata durante la Charter, ha rappresentato un momento simbolico ma anche programmatico, nel quale è stata ribadita la continuità dell'azione lionistica e presentata la squadra che affiancherà Beranger nel nuovo mandato.

Il nuovo direttivo sarà composto da Sandro Cesari (primo vicepresidente), Maria Patrizia Regis (secondo vicepresidente), Mario Senise (terzo vicepresidente), con Salvatore Taffari nel ruolo di Past President. Completano l'organigramma Pierangela Imperiale (segretario), Aurelio Negro (cerimoniere), Giuseppe Tomarchio (tesoriere), Marco Lanfranchi (censore), oltre ai responsabili delle diverse aree operative e ai consiglieri del Club. Nel corso della cerimonia è stato sottolineato il lavoro svolto da Salvatore Taffari, al quale viene riconosciuto il merito di aver consolidato il gruppo e rafforzato lo spirito di appartenenza dei soci, portando avanti numerosi service, il progetto scuole, l'attenzione ai giovani e le iniziative dedicate al territorio.

Il neo presidente Giovanni Beranger raccoglie così un'eredità importante, con l'obiettivo di mantenere vivo l'entusiasmo maturato nell'ultimo anno e di coinvolgere sempre più soci nelle attività del Club. La composizione di un direttivo particolarmente ampio viene letta come il segnale della volontà condivisa di partecipare attivamente ai progetti futuri. Numerose le autorità presenti alla serata, tra cui il governatore uscente del Distretto 108 Ia3 Mauro Imbrenda, il Past Governatore Vincenzo Benza, l'assessore Chiara Cerri in rappresentanza del Comune di Taggia, il presidente del Lions Club Ufficiali d'Italia Costantino Dinielli, il direttore di Conad Arma e Taggia Ivano Pinasco, il chirurgo plastico ricostruttivo dell'ospedale di Sanremo Manuel Baccari, oltre a rappresentanti del mondo lionistico, delle istituzioni e del volontariato.

Nel suo intervento, Mauro Imbrenda ha ribadito come "la differenza la crea una grande squadra", ricordando il motto del suo anno di governatorato, "Amor omnia vincit", e sottolineando la sintonia tra i valori del Distretto e l'attività svolta dal Lions Club Arma e Taggia. Durante la serata non sono mancati i ringraziamenti ai partner che collaborano stabilmente con il Club: dall'amministrazione comunale alle scuole, dall'Asl1 ai parroci del territorio, fino alla struttura Conad di Arma di Taggia, che sostiene numerosi service.

Lo sguardo è già rivolto ai prossimi appuntamenti. Il primo service del nuovo anno sarà dedicato alla prevenzione del diabete, con una giornata di screening in programma domenica 12 luglio a Baiardo, confermando la vocazione del Club a tradurre in iniziative concrete il motto lionistico "We Serve".