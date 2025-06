Spunta un parente di Papa Leone ad Imperia: con l'avo di Sanremo si rinnova la rivalità tra le due città ponentine

Dopo il ritrovamento di un riferimento sanremese nelle origini di Papa Leone XIV, ora spunta anche un avo imperiese nelle origini del Pontefice che, da alcune settimane è stato eletto dopo la morte di Francesco.

Secondo la ‘Società Milazzese di Storia Patria’, associazione di Milazzo, il nonno di Papa Leone XIV, Giovanni Riggitano (1876-1960) nato nella cittadina siciliana aveva un fratello, Francesco (1858-1932) capitano del Regio Esercito, che lasciò Milazzo per motivi di servizio e si stabilì definitivamente in Liguria. Nel 1897 sposò Valentina Corradi a Porto Maurizio, l'odierna Imperia, dove ebbe Santino (1898-1974), titolare di un importante stabilimento oleario, e Giovanni, che prese il nome dello zio emigrato negli States. La nipote di Giovanni Riggitano (1899-1964), residente ad Imperia, è oggi l'unica parente Riggitano di Sua Santità di cui si ha notizia.

Questa ed altre informazioni emergono da una dettagliata relazione (scaricabile cliccando ) che la ‘Società Milazzese di Storia Patria’ ha oggi inoltrato alla Santa Sede, attraverso on Stefano Trio, segretario generale della Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori.

A Sanremo, lo ricordiamo, era stato trovato un avo di Papa Leone, Giacomo Martino, figlio di Nicola e di Caterina Mirasca, nato nella città dei fiori il 1° gennaio 1806 e battezzato il giorno successivo nella chiesa di San Siro. I documenti erano emersi nel registro dei battesimi della stessa chiesa, grazie alla sollecitazione della Famija Sanremasca e con la fattiva collaborazione del Vescovo, Mons. Antonio Suetta e, soprattutto, del parroco della Concattedrale, don Nicolas.

Giacomo Martino si sarebbe imbarcato, una volta adulto, su un mercantile che era diretto negli Stati Uniti e, tenuto conto che Sanremo era una città marinara collegata con Nizza, è possibile che sia sbarcato in Lousiana. A quel punto si sarebbe fatto cambiare il cognome in Martinez ed ha avuto un figlio, Giuseppe che, a sua volta si sposa con una francese e si trasferisce a Chicago. In quella città nasce Mildred Martinez che si sposa con Louis Marius Prevost, originario di Settimo Rottaro (in provincia di Torino dove aveva come cognome Prevosto). Dai due nascono tre figli ed il terzo è proprio Robert Francis Prevost, che viene alla luce a settembre del 1955. Si tratta di una ricostruzione che potrebbe portare, quindi, ad origini sanremesi (da parte di madre) per Papa Leone XIV. I documenti sono stati trovati nella Concattedrale di San Siro, custoditi per oltre 200 anni.

Anche per la radici del nuovo Papa, quindi, si potrebbe riaprire la classica rivalità tra Sanremo ed Imperia, con un avo del Santo Padre trovato nella città dei fiori ed una discendente (approdata in Liguria da nonni siciliani) che invece vive nella città capoluogo.