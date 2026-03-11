 / Attualità

Bordighera, manutenzione ordinaria al depuratore: scatta il divieto di sosta su piazzale Mediterraneo

Lo stabilisce un'ordinanza emessa dalla polizia locale

Scatta il divieto di sosta, con rimozione forzata a tutti i veicoli, dal 16 marzo fino al termine lavori, sul piazzale Mediterraneo a Bordighera vista la richiesta, presentata dall’ufficio tecnico servizio acquedotto Rivieracqua, per l’occupazione di suolo pubblico per la manutenzione ordinaria al depuratore. 

Lo stabilisce un'ordinanza emessa dalla polizia locale ritenuto necessario adottare opportuni provvedimenti per garantire la sicurezza del traffico, tenuto conto delle particolari caratteristiche strutturali della strada.

I contravventori saranno puniti a norma di legge.

Elisa Colli

