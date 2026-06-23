Porto di Ospedaletti, il Comune si difende al Tar: la Giunta si costituisce contro il ricorso di Fin.Im

The neverending story. Il nuovo porto turistico di Ospedaletti approda nuovamente nelle aule della giustizia amministrativa. La Giunta comunale guidata dal sindaco Daniele Cimiotti ha infatti deliberato di costituirsi davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria per difendere gli atti con cui, nei mesi scorsi, è stato dichiarato di pubblico interesse il progetto destinato a ridisegnare il futuro del waterfront cittadino.

La decisione arriva dopo il ricorso presentato dal Fallimento Fin.Im. Finanziaria Immobiliare Srl in liquidazione, che chiede l'annullamento della delibera del Consiglio comunale n. 10 del 2026 e della successiva delibera di Giunta n. 42 del 2026. Si tratta degli atti con cui il Comune aveva espresso una valutazione positiva sulla proposta presentata dalla società Impresa Marina di Talao Spa, ritenendola di interesse pubblico e avviando così l'iter della finanza di progetto per la progettazione, la realizzazione e la futura gestione del nuovo porto turistico.

Con la delibera approvata il 15 giugno, la Giunta ha quindi deciso di difendere la legittimità delle proprie scelte davanti ai giudici amministrativi. L'Amministrazione ha inoltre confermato l'intenzione di affidare la rappresentanza legale allo Studio Mauceri, che già assiste il Comune nelle procedure collegate alla cosiddetta "vicenda Baia Verde", da anni al centro di contenziosi legati all'area portuale.

Dal punto di vista pratico, la delibera non modifica il progetto del porto né blocca il procedimento amministrativo. Rappresenta invece il passaggio necessario affinché il Comune possa partecipare al giudizio davanti al TAR, depositando le proprie memorie difensive e sostenendo le ragioni delle delibere approvate nei mesi scorsi. Saranno ora i giudici amministrativi a pronunciarsi sul ricorso e a stabilire se gli atti impugnati siano legittimi oppure debbano essere annullati.

Il progetto del nuovo porto turistico resta una delle opere più importanti per il futuro di Ospedaletti. L'Amministrazione comunale continua infatti a considerarlo strategico per la riqualificazione del lungomare e per lo sviluppo turistico ed economico della città, mentre il procedimento entra adesso in una nuova fase, quella giudiziaria, destinata a incidere sul percorso amministrativo dell'intervento.

La delibera è stata approvata all'unanimità dalla Giunta comunale ed è stata dichiarata immediatamente eseguibile, consentendo agli uffici di procedere senza ritardi al conferimento dell'incarico legale e alla costituzione in giudizio davanti al TAR della Liguria.