Bordighera, nuova fase di collaborazione con Arte Imperia: sul tavolo gli alloggi di edilizia pubblica

Si apre una nuova fase di collaborazione tra il Comune di Bordighera e Arte Imperia sul fronte dell'edilizia residenziale pubblica. Venerdì il vicesindaco Giuseppe Trucchi e la consigliera comunale Sandra Silvestri hanno incontrato l'amministratore unico di Arte Imperia, Antonio Parolini, insieme ad alcuni collaboratori dell'azienda. Al centro del confronto sono state le principali criticità che riguardano il patrimonio di alloggi di edilizia pubblica presente nella Città delle Palme, con l'obiettivo di individuare interventi e soluzioni condivise.

L'incontro si è svolto in un clima cordiale e caratterizzato dalla disponibilità al dialogo e rappresenta un primo passo verso un rapporto più costante tra l'amministrazione comunale e l'Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia della Provincia di Imperia. Negli ultimi anni, infatti, i rapporti tra i due enti erano stati meno frequenti. Ora l'obiettivo è quello di ristabilire un confronto diretto e continuativo, così da affrontare con maggiore rapidità le diverse problematiche legate agli alloggi pubblici e alle esigenze dei nuclei familiari che li abitano o che sono in attesa di assegnazione.

Nel corso della riunione l'amministrazione comunale ha sottoposto ad Arte alcune situazioni specifiche relative agli immobili di edilizia residenziale pubblica presenti sul territorio. Per una parte delle problematiche sono già state individuate possibili soluzioni, mentre per altre sono stati forniti indirizzi operativi sui quali lavorare nei prossimi mesi. Un confronto che, nelle intenzioni dei partecipanti, dovrebbe consentire di superare più rapidamente eventuali ostacoli e di rendere più efficace la gestione delle pratiche che coinvolgono Comune e Arte.

Tra gli elementi più concreti emersi dall'incontro c'è la disponibilità manifestata da Arte Imperia ad avviare in tempi rapidi gli interventi necessari al ripristino strutturale di tre alloggi. Una volta completati i lavori e nuovamente dichiarate agibili le abitazioni, queste potranno essere assegnate ad altrettanti nuclei familiari. Si tratta quindi di un intervento che potrebbe consentire di mettere a disposizione nuove unità abitative, andando a incidere concretamente sulla disponibilità di alloggi pubblici in città.

Gli interventi dovranno naturalmente essere programmati tenendo conto delle convenzioni attualmente in essere tra il Comune di Bordighera e Arte Imperia, oltre che delle relative disponibilità economiche. Proprio la definizione delle modalità operative e delle risorse necessarie sarà quindi uno dei passaggi successivi del percorso avviato con l'incontro di venerdì. L'intenzione dell'amministrazione è mantenere aperto il confronto con l'azienda regionale, così da seguire passo dopo passo l'evoluzione delle diverse situazioni sottoposte all'attenzione dei tecnici e dei responsabili.

Al termine della riunione è stato inoltre compiuto un ulteriore passo per rendere più efficace la collaborazione: sono stati condivisi i contatti diretti tra i referenti dei due enti. L'obiettivo è velocizzare le comunicazioni e favorire un confronto costante sulle pratiche future, evitando rallentamenti nella gestione delle segnalazioni. Un'impostazione che punta quindi a costruire un rapporto più strutturato tra Comune e Arte, con particolare attenzione alle esigenze degli alloggi di edilizia pubblica e delle famiglie che attendono una soluzione abitativa.