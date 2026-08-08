Rivieracqua replica alle critiche: "Piano da 8,3 milioni per la rete idrica, i divieti di balneazione non dipendono solo da noi"

Non si placano le polemiche sulla gestione del servizio idrico integrato nel ponente ligure, in un momento reso ancora più delicato dai divieti di balneazione che nei giorni scorsi hanno colpito alcuni tratti del litorale. A intervenire è Rivieracqua S.p.A., che ha voluto fornire ai cittadini, anche attraverso i media locali, un quadro dettagliato dello stato del servizio e delle misure messe in campo.

Secondo quanto riferito dalla società, è attualmente in corso un piano straordinario di manutenzione delle reti fognarie e degli impianti di depurazione, che nel corso dell'anno prevede investimenti complessivi superiori agli 8,3 milioni di euro. Gli interventi, spiega Rivieracqua, sono concentrati soprattutto nelle aree del territorio ritenute più critiche, con un'attenzione particolare legata alla stagione estiva e all'afflusso turistico. Un impegno che si inserisce in un trend di crescita più ampio: negli ultimi 18 mesi gli investimenti della società avrebbero infatti registrato un incremento nell'ordine del 70% rispetto al passato, a testimonianza – sottolinea l'azienda – di una gestione che punta al miglioramento strutturale delle infrastrutture e non si limita alla sola ordinaria amministrazione.

Sul fronte più caldo, quello dei divieti di balneazione che hanno interessato diverse località del litorale di Ponente, Rivieracqua torna a ribadire una posizione già espressa in altre occasioni: solo una parte minima delle ordinanze sarebbe riconducibile a criticità o emergenze del sistema idrico gestito dalla società, episodi peraltro sui quali l'azienda dichiara di essere intervenuta tempestivamente. Le cause principali dei divieti, secondo Rivieracqua, andrebbero invece ricercate al di fuori del perimetro di gestione del servizio idrico.

La società chiude la sua nota ribadendo la disponibilità a un confronto aperto con le istituzioni e con il territorio, nella convinzione che la tutela del mare e la qualità dei servizi ai cittadini richiedano un impegno condiviso, lontano da contrapposizioni di natura politica.