Gestione del servizio di igiene ambientale a Ventimiglia, Martinetto: "Totale fallimento del Sindaco e della Lega"

"L’emergenza della gestione del servizio di igiene ambientale è, purtroppo, sotto gli occhi di tutti. Non possiamo non sottolineare che è stato un totale fallimento del sindaco e della Lega, che lo ha gestito sino ad oggi" - dice il consigliere comunale di minoranza a Ventimiglia Nico Martinetto in seguito alle dimissioni dell'assessore Domenico Calimera.

Un incontro-confronto politico tra la maggioranza è previsto questa mattina in Comune. Si vocifera che il nuovo assessore potrebbe essere Simone Bertolucci. "Prima si nascondevano dietro la scusa che il capitolato fosse fatto male e adesso, dopo ben tre anni, hanno capito (forse?) che si può modificare. Hanno deciso, sempre come Lega, che la persona giusta è Bertolucci: ne prendiamo atto, sempre che la maggioranza concordi sull’ennesima decisione che viene calata dall’alto" - sottolinea Martinetto - "Qualcuno della maggioranza ha chiesto una verifica formale della tenuta della stessa, altri un confronto politico: forse sarebbe meglio decidere per le elezioni anticipate, perché non è sufficiente cambiare un assessore".

"Bisogna dire basta con i valzer delle poltrone, basta con le spartizioni politiche, condividiamo l'idea di un assessore esterno, di un manager che apporti competenza tecnica per ripulire la città che è in una situazione disastrosa ma tutto questo deve essere fatto con una nuova amministrazione: il sindaco attuale ha dato prova di un completo fallimento su tutti i fronti, non solo sull’igiene urbana" - evidenzia Martinetto.